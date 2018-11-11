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ضبط تاجر سلاح بالدقهلية وبحوزته 3 بنادق آلية وطبنجتين و 130طلقة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:56 ص
ضبط تاجر سلاح بالدقهلية وبحوزته 3 بنادق آلية وطبنجتين و 130طلقة المتهم والمضبوطات
الدقهلية - شريف الديب
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تمكن ضباط مباحث مركز نبروة بإلقاء القبض على تاجر بحوزته كمية من الأسلحة النارية قبل بيعه لأحد الزبائن بدائرة المركز.
 
 تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز نبروه تفيد قيام المدعو عوض ح ي 39 عام تاجر ومقيم دائرة مركز طلخا بالاتجار فى الاسلحة والذخائر بدون ترخيص.
 
بتقنين الاجراءات تم اعداد مامورية اشرف عليها اللواء محمد شرباش وبرئاسة  العميد احمد شوقى رئيس مباحث المديرية، ضمت المقدم على خضر مفتش المباحث وضباط وحدة مباحث مركز نبروه، حيث  اسفرت عن ضبط المتحرى عنه بدائرة المركز فى انتظار احد عملائه وبحوزته 3بندقية الية و2طبنجة و130 طلقة الية، وعدد من الخزن، تم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله وبعرضه على النيابة قررت حبسه 4 ايام احتياطيا على ذمة التحقيقات.
 

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