صور.. 3 مليارات جنيه لربط الوادى الجديد بوادى النيل بطرق رئيسية لخدمة الاستثمار

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تستكمل محافظة الوادى الجديد بالتعاون مع الاجهزة المختصة تنفيذ أكبر شبكة طرق برية ضمن خطة الطرق القومية على مستوى الجمهورية والتى تتضمن تنفيذ شبكة طرق رئيسية بالغة الأهمية على مستوى المحافظة والتى تربط الوادى الجديد بمحافظات وادى النيل، حيث انتهى جهاز تعمير الوادى الجديد الانتهاء من إنشاء طريق (الفرافرة - ديروط) بتكلفة 1,6 مليار جنيه بطول 310 كم، وذلك فى إطار الطفرة التنموية التى تشهدها منطقة الفرافرة والتى تضم تنفيذ مشروع الـ 1,5 مليون فدان وذلك بالتعاون بين محافظة الوادى الجديد وجهاز التعمير بالمحافظة.

وقال اللواء مهندس ايمن عبدالمنعم محمود مدير جهاز التعمير بالمحافظة، إن الطريق يهدف لتقليل زمن الرحلة بين مركز الفرافرة ومحافظات وادى النيل وربط محاور التنمية فى الوادى الجديد ونظيرتها بمحافظات الصعيد المجاورة، بالإضافة إلى استغلال الثروات التعدينية والمساحات القابلة للاستزراع على جانبى الطريق، بما يسهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وأضاف مدير جهاز التعمير أنه يجرى تنفيذ طريق تنيدة منفلوط الذى يربط الوادى الجديد بمحافظة أسيوط ويبلغ طوله 300 كيلو مترا من نقطة صفر عند مطار الداخلة شمالا حتى مركز بلاط حتى منفلوط بأسيوط حيث تم رصف 60 كم وجارى أعمال الحفر والردم وتربة الأساس ومنطقة النقب حتى الكيلو 100، وينتهى العمل بها فى شهر 10/2019 وما تم صرفه حتى الآن المراحل المنتهية 165 مليون جنيه.

وقال المهندس ماهر حسوبة مدير جهاز التعمير بالداخلة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المرحلة الحالية تم صرف حتى تاريخه 80 مليون جنيه وحتى انتهاء الكيلو 100 ستكون التكلفة 500 مليون جنيه وسيكون باقى من الطريق 200 كيلو حتى منفلوط حيث تتكلف هذه المرحلة مليار وتسعمائة مليون جنيه على متوسط سنتين إلى ثلاث سنوات وفقا لصرف الاعتمادات وسيكون العمل من ناحية منفلوط ومن ناحية الداخلة ويتم عمل استراحات وأكثر من محطة بترول على مسار الطريق وهناك مخطط لتنمية اقتصادية على مسار الطريق زراعية وصناعية ومحاجر وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وأكد حسوبة أنه تم توقيع بروتوكول بين الجهاز المركزى التعمير مع القوات المسلحة لتنفيذ 200 كيلو من الطريق كمرحلة واحدة بتمويل الجهاز المركزى للتعمير تحت قيادة اللواء مهندس مصطفى العجوز وإشراف وتنفيذ جهاز تعمير الوادى الجديد بقيادة اللواء مهندس أيمن عبدالمنعم محمود رئيس جهاز التعمير بالمحافظة وتنفيذ منطقة تعمير الداخلة وإشراف مهندسيها.



















































