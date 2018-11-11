صور.. وزير التموين:تمت تنقية 55مليون بطاقة.. ولن نسمح بوجود خطأ واحد بنهاية الشهر



اليوم السابع بلس

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تنقية بطاقات الدعم التموينية لا تعنى حذف أو إضافة إنما تصحيح بيانات خاطئة، لافتا إلى أن التنقية مرت بـ3 مراحل، وأنه حتى الآن تمت تنقية 55 مليون رقم قومى.

وأضاف المصيلحى، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن بمجلس النواب، "لن نسمح بوجود أى بيان أو رقم غير صحيح ببطاقات التموين بنهاية شهر نوفمبر الجارى، وأول ديسمبر لن يكون هناك رقم واحد غير صحيح".