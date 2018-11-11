صور.. وزيرة الاستثمار تضع حجر الأساس لأول مركز لريادة الأعمال بـ120 مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تطوير مصر والشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) لإقامة مركز لريادة الأعمال والابتكار باستثمار 120 مليون جنيه تقوم الشبكة بإدارته داخل الحرم الجامعى المستهدف إقامته كجزء من المنطقة التعليمية والتى يبلغ حجم استثماراتها 5 مليارات جنيه والتى ستقام على مساحة 90 فدانًا فى مشروع بلومفيلدز فى مستقبل سيتى، والذى يبلغ حجم استثماراته 25 مليار جنيه.

وقامت الوزيرة والدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، وجوناثان أورتمانز، رئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال بوضع حجر الأساس ايذانًا ببدء إقامة المركز الذى يمثل أولى المبانى داخل الحرم الجامعى المستهدف إقامته بمشروع بلومفيلدز، حيث من المنتظر أن يضم المركز العديد من المعامل التكنولوجية ووحدات العمل المتطورة ومساحات مشتركة للعمل والابتكار، ومجموعات للأبحاث والدراسات، وجيم واستراحات وغرف للاجتماعات وقاعات تدريبية وساحة مركزية تقام فيها الفعاليات المتنوعة. وسيكون هذا المركز مقرًا للعديد من الشركاء والشراكات والتى من بينها على سبيل المثال وليس الحصر، برامج تعليمية تنفيذية وبرامج تدريبية وسلسلة من المحاضرات المتخصصة.

ولقد تزامن وضع حجر أساس مركز ريادة الأعمال الجديد مع افتتاح فعاليات الأسبوع العالمى لريادة الأعمال، والذى يمثل جهدًا صادقًا لمساعدة أى شخص فى أى مكان فى العالم لبدء عمله الخاص وتنميته، فعلى مدار أسبوع كامل فى شهر نوفمبر من كل عام، يشارك حوالى 10 ملايين شخص على مستوى العالم فى 35000 حدث ونشاط ومسابقة ومؤتمر فى أكثر من 170 دولة حول العالم لتحقيق تلك الأهداف.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم أى افكار لريادة الأعمال فى مصر، مشيرة إلى أهمية المركز الاقليمى لريادة الأعمال، فى دعم رواد الأعمال فى مصر والشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وأوضحت الوزيرة، أن أولويات الحكومة، دعم رواد الأعمال خاصة من يقدمون حلول جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التى تواجه بلادنا، فى شتى القطاعات، مؤكدة أهمية العمل على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد فى تحقيق أمال وتطلعات الشباب.

وقال جوناثان أورتمانز، رئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال:"تستهدف الشبكة العالمية لريادة الأعمال استقدام أفضل البرامج والمبادرات، وتحقيق التواصل بين رواد الأعمال المصريين ومجتمعاتها المتخصصة التى تضم الداعمين ورواد الأعمال والمستثمرين الذين يعملون فى اكثر من 170 دولة حول العالم.

وأضاف:"تحتفل الشبكة العالمية لريادة الأعمال "GEN" بالأسبوع العالمى لريادة الأعمال فى مصر منذ 11 عام، وذلك منذ انطلاق الشبكة على مستوى العالم، ولقد نجح المصريون فى اقامة واحدة من أكثر شبكات ريادة الأعمال تواصلًا ونشاطًا واجتهادًا فى العالم، من أجل خلق أوسع أثر على مستوى مصر، ونتطلع بكل حماس لتمكين رواد الأعمال فى جميع أنحاء مصر، وتحقيق التواصل بينهم وبين منظومة ريادة الأعمال العالمية بما يدعم نجاحهم وتمكينهم وازدهارهم فى المستقبل".

وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، سيتم تصميم مركز ريادة الأعمال ليصبح بيئة حاضنة للشباب المصريين بهدف دعم الابتكار الذى يمثل أمرًا محوريًا لتمكين ريادة الأعمال، ومن خلال شراكتنا مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال، نستهدف خلق مساحة ابداعية لتشجيع الفرص الابتكارية من أجل مستقبل أفضل لشباب منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف:"تطوير مصر كانت ولا زالت من أكبر الداعمين والمتحمسين لريادة الأعمال والتعليم فى مصر، من خلال تنظيم والمشاركة فى مجموعة كبيرة من الأنشطة الداعمة لتلك الرؤية الهادفة لخلق قاعدة ثابتة يمكن لرواد الأعمال الظهور من خلالها وهم مسلّحون بالمهارات والقدرات والدعم المطلوب لتأهيلهم لمستوى أعلى يتيح لهم المساهمة فى خلق فرص عمل جديدة والقضاء على الفقر، وتعظيم الاستفادة من قيم ومبادئ ريادة الأعمال على نطاق أوسع".







