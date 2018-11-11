صور.. مدير أمن البحيرة يتفقد الأماكن الشرطية الهامة بمدينة دمنهور

البحيرة – فريق المحافظات

تفقد اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إدارة قوات أمن المحافظة.

وتابع مدير أمن البحيرة سير البرنامج التدريبى للضباط والأفراد والمجندين بالإدارة وناقش الضباط والأفراد والمجندين حول مدى إلمامهم بالواجبات المنوط القيام بها.

كما تفقد اللواء جمال الرشيدى الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مجمع الكليات بدمنهور وقسم شرطة دمنهور والمركبات وتابع سير الأعمال الإدارية بالقسم.

وتفقد الرشيدى، إدارة شرطة النجدة بدمنهور، وأكد على التعامل مع كافة البلاغات بجدية تامة فورا ودون إبطاء، وتكثيف المرور لسيارات شرطة النجدة بدائرة المحافظة وسرعة الانتقال لمحل البلاغ.

وشدد مدير الأمن على حسن معاملة المواطنين وإشعار المواطن البحراوى بالأمن والاستقرار.



جولة مدير أمن البحيرة على الأماكن الشرطية



جولة مدير أمن البحيرة على الأماكن الشرطية



جولة مدير أمن البحيرة على الأماكن الشرطية