صور.. محافظ السويس يتابع موقف السيول بطريق السخنة

السويس - السيد فلاح

تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس طريق السخنة الزعفرانة لمتابعة الموقف والآثار الناتجة عن سقوط الأمطار بمنطقة السخنة.

وأعطى محافظ السويس تعليماته للجهات المعنية بالتواجد على الطريق لمتابعة الموقف وتذليل أى عقبات لتسهيل حركة المرورية على طريق السخنة ورفع آثار السيول المتراكمة على الطريق وتوجيه السيارات القادمة من السويس والبحر الأحمر والعكس.

وكلف "صقر"، القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكسح المياه من الطرق وتسهيل حركة المرور ورفع درجة الإستعداد القصوى لجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق وتواصل غرفة العمليات بالمحافظة مع هيئة الارصاد الجوية لمتابعة الموقف والتدخل فى حالة حدوث أى طوارئ.

رافق محافظ السويس كلا من اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، واللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة الأقتصادية لقناة السويس ومدير الحماية المدنية والازمات والكوارث والمستشار العسكرى.