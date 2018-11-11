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صور.. محافظ الدقهلية يزور المستشفى المركزى بالمطرية ويوجه بتخفيف الزحام

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:31 م
صور.. محافظ الدقهلية يزور المستشفى المركزى بالمطرية ويوجه بتخفيف الزحام جانب من الزيارة
الدقهلية شريف الديب
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قام الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، فى محطته الثانية بزيارة مفاجئة لمستشفى المطرية المركزى، تفقد خلالها أقسام الغسيل الكلوى والتى يضم 37 جهازا يتم علاج 148 مريضا بها.

وتفقد المحافظ قسم الرعاية المركزة، وأطمأن على توافر الأجهزة، وشدد على ضرورة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، كما تفقد قسم الحضانات واطمأن على تشغيل 9 حضانات حديثة من أصل 10 حضانات وشدد على سرعة تشغل الحضانة العاشرة فى أسرع وقت.

كما قام شاروبيم بزيارة قسم الأطفال للاطمئنان على ما يقدمه من رعاية للأطفال حديثى الولادة والمرضى منهم،وأعرب المحافظ عن استيائه للازدحام الشديد فى العيادات الخارجية للمستشفى وطلب بتوفير أماكن جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى.

 

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