صور.. لقاء دولى كبير فى باريس لإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى

يشارك رؤساء دول وحكومات حوالى سبعين بلدا فى باريس الأحد فى مراسم إحياء ذكرى توقيع الهدنة التى أنهت الحرب العالمية الأولى، فى تجمع خارج عن المألوف يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لانتهاز فرصة تنظيمه للتأكيد على التعددية فى العلاقات الدولية.
أحد الجنود الفرنسيين أمام قصر الإليزيه
ومن بين الحضور، الرؤساء الأمريكى دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين والتركى رجب طيب اردوغان، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو ونظيره الكندى جاستن ترودو وملك المغرب محمد السادس.
جنود فرنسيين أمام قصر الإليزيه
وسيصل عشرات القادة اعتبارا من الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش إلى قصر الاليزيه الرئاسى حيث سيكون فى استقبالهم ماكرون الذى نظم هذا التجمع الدولى فى باريس حيث انتشر حوالى عشرة آلاف من عناصر الأمن.
جنود فرنسيين مشاركين فى إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى
وسيتوجهون بعد ذلك إلى قوس النصر الذى يشرف على حى الشانزيليزيه الشهير والذى أقيم تحته قبر الجندى المجهول وشعلة لا تنطفىء للتذكير بحجم هذا النزاع الذى أودى بحياة 18 مليون شخص.
سكرتير عام حلف الناتو وزوجته أمام القصر الرئاسى الفرنسى
وبعد مراسم عسكرية، سيتجمع الحشد تحت قوس النصر حيث أعد مكان مغطى بينما تتوقع الأرصاد الجوية هطول أمطار.
قصر الإليزيه
وبعد مقطوعة موسيقية ليوهان سيباستيان باخ سيعزفها عازف التشيلو يو يو ما، ثم أغنية تؤديها أنجيليك كيدجو تكريما "للقوات الاستعمارية" الفرنسية، سيتلو طلاب فى المرحلة الثانوية شهادادت من الحرب تعود إلى 1918.
كرستين لاجارد أمام الإليزيه برفقة زوجها
وبعد ذلك سيلقي الرئيس ماكرون خطابا ويعيد إيقاد الشعلة. وسيتحدث الرئيس الفرنسى فى هذا التجمع عن الماضى، لكنه سينتهز الفرصة أيضا ليعلن رسالته السياسية المؤيدة للتعددية فى الحكم الدولى، بينما تبدو دول عدة تميل إلى الابتعاد عن ذلك وعلى رأسها أكبر قوة فى العالم -- الولايات المتحدة.
كرستين لاجارد وزوجها فى طريقهم إلى داخل قصر الإليزيه
وفى قاعة لا فييت بشرق باريس، سيناقش عدد من رؤساء الدول والحكومات وكذلك ممثلين عن منظمات غير حكومية ومتعهدين وأعضاء فى المجتمع المدنى مسألة الحوكمة العالمية. ومن هنا أيضا، سيتم إيصال رسالة سياسية واضحة من أجل التعددية -- المبدأ الذى يحكم العلاقات الدولية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
كرستين لاجارد
مدير صندوق النقد الدولى كرستين لاجارد وزوجها
جنود فرنسيين
حراس قصر الإليزيه
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