صور.. لقاء دولى كبير فى باريس لإحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى

أ ف ب

يشارك رؤساء دول وحكومات حوالى سبعين بلدا فى باريس الأحد فى مراسم إحياء ذكرى توقيع الهدنة التى أنهت الحرب العالمية الأولى، فى تجمع خارج عن المألوف يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لانتهاز فرصة تنظيمه للتأكيد على التعددية فى العلاقات الدولية.



أحد الجنود الفرنسيين أمام قصر الإليزيه

ومن بين الحضور، الرؤساء الأمريكى دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين والتركى رجب طيب اردوغان، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو ونظيره الكندى جاستن ترودو وملك المغرب محمد السادس.



جنود فرنسيين أمام قصر الإليزيه

وسيصل عشرات القادة اعتبارا من الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش إلى قصر الاليزيه الرئاسى حيث سيكون فى استقبالهم ماكرون الذى نظم هذا التجمع الدولى فى باريس حيث انتشر حوالى عشرة آلاف من عناصر الأمن.



جنود فرنسيين مشاركين فى إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى

وسيتوجهون بعد ذلك إلى قوس النصر الذى يشرف على حى الشانزيليزيه الشهير والذى أقيم تحته قبر الجندى المجهول وشعلة لا تنطفىء للتذكير بحجم هذا النزاع الذى أودى بحياة 18 مليون شخص.



سكرتير عام حلف الناتو وزوجته أمام القصر الرئاسى الفرنسى