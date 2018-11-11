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الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:27 ص
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صور.. كر وفر بين الشرطة الإسبانية و مؤيدى انفصال كتالونيا فى برشلونة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:00 ص
صور.. كر وفر بين الشرطة الإسبانية و مؤيدى انفصال كتالونيا فى برشلونة كر وفر بين الشرطة الإسبانية و مؤيدى انفصال كتالونيا
كتب أ.ش.أ _ تصوير رويترز
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اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومجموعة من مؤيدى انفصال إقليم كتالونيا، الذين يسعون لاعتراض مسيرة نظمها اتحاد قوات الشرطة الوطنية الإسبانية،  السبت، بالعاصمة الكتالونية برشلونة.

وأوضحت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، أن الشرطة الإقليمية الكتالونية استخدمت الهراوات خلال الاشتباكات التى وقعت فى فترة وجيزة، لصد مجموعة من الانفصاليين ومنعهم من التقدم نحو مسيرة نظمها اتحاد قوات الشرطة الوطنية الإسبانية للمطالبة برفع الأجور.

وكانت مجموعة من الانفصاليين قد نظموا احتجاجا مماثلا - فى سبتمبر الماضى - ضد مسيرة أخرى نظمها نفس الاتحاد انتهت باندلاع اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن الإقليمية، وأسفرت المواجهات العنيفة عن إصابة 14 شخصًا بجروح وإلقاء القبض على ستة آخرين.

يشار إلى أن إسبانيا قد دخلت فى أزمة سياسية منذ العام الماضي، عندما فشل المشرعون الانفصاليون فى محاولتهم لفصل إقليم كتالوينا، الذى يتمتع بحكم ذاتى عن إسبانيا.

كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة (1)
كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة

كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة (2)

كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة

كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة (3)

كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة 
كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة (4)
كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة 
كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة (5)
كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة 
كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة (6)
كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة 
كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة (7)
كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة 
كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة (8)
كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة 
كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة (9)
كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة 

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الشرطة الإسبانية

مؤيدى انفصال كتالونيا

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