صور.. قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية فى احتفال مهيب فى باريس

رويترز

قاد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، احتفالا مهيبا لزعماء العالم فى باريس بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وشارك فى الاحتفال إلى جانب ماكرون الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمستشارة ألألمانية أنجيلا ميركل، وعشرات من الأمراء والملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات من مختلف مناطق العالم.

وقال ماكرون فى كلمة استغرق إلقاؤها 20 دقيقة إن من قاتلوا فى الخنادق فى الحرب العالمية الأولى عاشوا فى جحيم لا يوصف. وأشار إلى أن مقتل عشرة ملايين جندى فى الحرب العالمية الأولى نتج عنه ترمل ملايين الناس ويتم ملايين الأطفال، واستمع قادة العالم لترجمات للكلمة عبر سماعات الآذان.

واحتفال باريس هو الاحتفال الرئيسى من بين احتفالات بهذه المناسبة فى أنحاء مختلفة من العالم، وفيما كان انتصارا لفرنسا فى الحرب العالمية الأولى وقّع وفد ألمانى اتفاق الهدنة لإحلال السلام فى وقت مبكر من يوم 11 نوفمبر عام 1918 فى القطار الخاص بقائد القوات الفرنسية فرديناند فوش.

وكان القطار يقف على شريط للسكة الحديد يمر فى غابة كومبيانيه فى شمال فرنسا، وبعد ذلك بساعات، وفى الساعة الحادية عشرة صباحا، انتهت الحرب.

ويقدر عدد الجنود الفرنسيين والألمان الذين قُتلوا فى الحرب العالمية الأولى، التى دارت رحاها بين عامى 1914 و1918، بثلاثة ملايين جندى ، وكان بوتين آخر الزعماء الذين حضروا إلى مكان الاحتفال عند قوس النصر فى باريس ووجه لترامب تحية خاصة.



قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية



قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية



قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية



قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية



قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية



قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية



قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية



قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية



قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية