video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 09:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية فى احتفال مهيب فى باريس

الأحد، 11 نوفمبر 2018 08:26 م
صور.. قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية فى احتفال مهيب فى باريس قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية
رويترز
إضافة تعليق

قاد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، احتفالا مهيبا لزعماء العالم فى باريس بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وشارك فى الاحتفال إلى جانب ماكرون الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمستشارة ألألمانية أنجيلا ميركل، وعشرات من الأمراء والملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات من مختلف مناطق العالم.

وقال ماكرون فى كلمة استغرق إلقاؤها 20 دقيقة إن من قاتلوا فى الخنادق فى الحرب العالمية الأولى عاشوا فى جحيم لا يوصف. وأشار إلى أن مقتل عشرة ملايين جندى فى الحرب العالمية الأولى نتج عنه ترمل ملايين الناس ويتم ملايين الأطفال، واستمع قادة العالم لترجمات للكلمة عبر سماعات الآذان.

واحتفال باريس هو الاحتفال الرئيسى من بين احتفالات بهذه المناسبة فى أنحاء مختلفة من العالم، وفيما كان انتصارا لفرنسا فى الحرب العالمية الأولى وقّع وفد ألمانى اتفاق الهدنة لإحلال السلام فى وقت مبكر من يوم 11 نوفمبر عام 1918 فى القطار الخاص بقائد القوات الفرنسية فرديناند فوش.

وكان القطار يقف على شريط للسكة الحديد يمر فى غابة كومبيانيه فى شمال فرنسا، وبعد ذلك بساعات، وفى الساعة الحادية عشرة صباحا، انتهت الحرب.

ويقدر عدد الجنود الفرنسيين والألمان الذين قُتلوا فى الحرب العالمية الأولى، التى دارت رحاها بين عامى 1914 و1918، بثلاثة ملايين جندى ، وكان بوتين آخر الزعماء الذين حضروا إلى مكان الاحتفال عند قوس النصر فى باريس ووجه لترامب تحية خاصة.

قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية (1)
قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية

 

قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية (2)
قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية 

 

قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية (3)
قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية

 

قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية (4)
قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية

 

قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية (5)
قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية 

 

قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية (6)
قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية

 

قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية (7)
قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية 

 

قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية (8)
قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية 

 

قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية (9)
قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية 

 

قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية (10)
قادة العالم يحيون ذكرى ضحايا الحرب العالمية 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: علينا الحفاظ على حضارة دافع عنها الجنود خلال الحرب العالمية الأولى

فيديو.. مظاهرات مناهضة لترامب ونتنياهو فى باريس.. تعرف على السبب

ماكرون: لابد من إعلاء السلام وأخذ العظة من الحرب العالمية الأولى

قادة العالم

ضحايا الحرب العالمية

احتفال مهيب

باريس

فرنسا

أخبار فرنسا




لا تفوتك
وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة