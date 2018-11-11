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صور.. غسان سلامة يلتقى مساعد وزير الخارجية للشئون الليبية على هامش مؤتمر باليرمو

الأحد، 11 نوفمبر 2018 09:47 م
صور.. غسان سلامة يلتقى مساعد وزير الخارجية للشئون الليبية على هامش مؤتمر باليرمو جانب من اللقاء
كتب أحمد جمعة
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‏التقي الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، اليوم الأحد،  مساعد وزير الخارجية مدير دائرة الشؤون الليبية السفير محمد أبو بكر، ونائب مساعد الوزير نائب مدير إدارة ليبيا السفير طارق دحروج، على هامش مؤتمر باليرمو المعني بليبيا فى ايطاليا.

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وقالت البعثة الأممية للدعم فى ليبيا فى بيان صحفى نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات المصغرة تويتر ، أنه تم التطرق إلى مسار العملية السياسية فى ليبيا.

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ونشرت البعثة الأممية صورا تجمع الدكتور غسان سلامة ونائبته ستيفانى وليامز خلال الاجتماع مع مساعد وزير الخارجية ومدير ادارة ليبيا السفير محمد أبو بكر  ونائب مساعد الوزير نائب مدير إدارة ليبيا السفير طارق دحروج.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

ومن المقرر أن ينطلق مؤتمر باليرمو فى ايطاليا، غدا الاثنين، بمشاركة مصرية وحضور عدد من المسؤولين البارزين للدول المعنية بليبيا.

 

 


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