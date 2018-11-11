صور.. غادة والى تفتتح معرضا للمنتجات التراثية بالمعادى

كتب مدحت وهبة

افتتحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي معرض زين بالمعادي للمنتجات اليدوية والذي تنظمه مؤسسة أولادي لمدة يوم واحد ، وقامت الوزيرة بتفقد المعرض وأبدت إعجابها بالمنتجات، وأدارت حديثا مع القائمين على المعرض والعارضين.





وقالت لمياء حسنين صاحبة فكرة إنها تعمل كمهندسة ديكور وتطوعت للعمل في أبناء وبنات الدار منذ نحو عام و٨ شهور، حيث أرادت التبرع في البداية للمؤسسة لكن الفكرة راودتها بتدريب أبناء المؤسسة وإنشاء هذه الأعمال لحبها في الفن والتراث، مشيرة إلى أنه تم تدريب ٦٠ ابنا وابنة عن طريق مدربين مختصين تم انتدابهم لتدريب الأبناء، ليقوموا بصناعة هذه الأشكال من المنتجات اليدوية، مؤكدة أن الغرض من هذه المبادرة هو صقل مواهب الأبناء، وتأمين طريق لهم للعمل بعد الخروج من الدار.

وقالت حسنين إنها بدأت مع الأبناء بتعليمهم الرسم حيث يتعلمون فيه حرية التعبير ومحاكاة الطبيعة دون تقليد أو استنساخ؛ ثم اصطحبت الأبناء للمتحف المصري في التحرير ليروا كل الحرف هناك، وتصوير التماثيل والتحف والرسومات لتكون نموذجا للعمل.، قائلة: "اشترينا دولاب فخار، وأحضرنا كبير الأسطوات من الفسطاط وعمل تصميم الفورم أمام أعينهم ثم علمهم كيفية صناعة هذه المنتجات".

وأضافت خريجة كلية الفنون الجميلة أنها قامت بتقسيم الأبناء إلى فرق عمل للرسم وصناعة الكليم والسجاد وصناعة الفخار والمفروشات، مشيرة إلى أن الأبناء بدأوا بالرسم على القماش وورق الشجر والمفروشات.

واتجهت لمياء إلى فتيات دار اللواتى تتراوح أعمارهن بين ١٦ و١٧ عاما، فأدخلتهن دورة تدريبية لتعليمهم فنون التفصيل لمدة شهرين وهو ما ساهم في تطويرهم وثقل مهاراتهم ومواجهة المجتمع لأول مرة.

وقالت لمياء حسنين إنها عملت في هذا المعرض من خلال اتجاهين الأول هو المدربين لكي تخرج المنتجات مميزة والثاني من خلال الأطفال لأنهم يقومون بأعمال بدائية لكنها جميلة ومختلفة، مؤكدة أنه خلال عام واحد يمكن للأبناء والبنات أن يكونوا فنانين مستقلين.



