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صور.. صراخ وإغماءات لأسرة "عفروتو" بعد الحكم على ضابط وأمين شرطة المقطم

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:46 م
صور.. صراخ وإغماءات لأسرة "عفروتو" بعد الحكم على ضابط وأمين شرطة المقطم الضابط المتهم بقتل عفروتو
كتب كريم صبحى - تصوير خالد كامل
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أصيب أهالى "عفروتو"، بإغماءات وصراخ أمام محكمة عابدين، بعد الحكم على معاون مباحث قسم المقطم، بالسجن 3 سنوات، ولأمين الشرطة 6 أشهر بتهمة ضرب محتجز حتى الموت داخل قسم شرطة المقطم.

وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط محكمة عابدين، وفرضت كردون أمنى حول المحكمة.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بجنوب القاهرة، أحالت معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة، محبوسين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

وجاء قرار النيابة العامة عقب تسلم تقرير الطب الشرعى بالواقعة، والذى كشف عن وجود كسر بالضلع الأيسر للمجنى عليه "عفروتو"، مما نتج عنه تهتك للطحال ونزيف شديد بالبطن.

محكمة عابدين (1)
 
محكمة عابدين (2)
 
محكمة عابدين (3)
محكمة عابدين (4)
 
محكمة عابدين (5)
 
 
محكمة عابدين (6)
محكمة عابدين (7)
 
 
محكمة عابدين (8)
 
محكمة عابدين (9)
محكمة عابدين (10)
 

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