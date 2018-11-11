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صور.. شرطة المرافق تشن حملة مكبرة بالعباسى والخديوى والبهلوان بالمحلة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:46 م
صور.. شرطة المرافق تشن حملة مكبرة بالعباسى والخديوى والبهلوان بالمحلة جانب من الحملة
الغربية - عادل ضرة
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شن قسم شرطة المرافق بالمحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المقدم ايهاب محرم والرائد عمرو الجزار وكيل القسم، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، حملة لرفع الاشغالات  بمنطقة العباسى وشارع الخديوى وميدان البهلوان، والتى تعد من المناطق التجارية المكتظة بالباعة الجائلين، والذين احتلوا الشوارع بفروشاتهم، وتسببوا  فى  اعاقة حركة مرور المواطنين والسيارات، قادها اللواء محمد انور نائب مدير الأمن لقطاع المحلة.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 21 عربة يد خاصة بالباعة الجائلين، ورفع الإشغالات التى تعوق حركة سير السيارات بهذه المناطق، كما تم تحرير محاضر اشغال للمخالفين، وإعادة فتح الطريق امام المارة والسيارات.

ووجه المواطنون الشكر لضباط قسم شرطة المرافق، لتصديهم للباعة الجائلين، الذين أغلقوا الشوارع بالفروشات والتى نتج  عنها إعاقة حركة المرور. 

 

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