صور.. حفل تخرج أول دفعة من كليات جامعة مطروح

مطروح- حسن مشالي

نظمت اليوم الأحد ، جامعة مطروح، حفل تخرج أول دفعة من طلاب كليات الجامعة ، بعدما أصبحت جامعة مستقلة وليست فرع لجماعة الإسكندرية ، حضر الحفل الذى أقيم بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة ، اللواء مجدي الغرابلي ، محافظ مطروح، والدكتور عصام الكردي ، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد إسماعيل ، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، واللواء هشام نصر ، مدير أمن مطروح، والنائب سليمان فضل ، عضو مجلس النواب، والقيادات الشعبية والتنفيذية وأولياء أمور الطلاب الخريجين ، وشهد الحفل طابور عرض للطلاب الخريجين من الكليات المختلفة من بينها التربية ، والطب البيطري ، والسياحة والفنادق ، والزراعة الصحراوية ، والتمريض ورياض الأطفال.