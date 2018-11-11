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صور.. حفل تخرج أول دفعة من كليات جامعة مطروح

الأحد، 11 نوفمبر 2018 08:00 م
صور.. حفل تخرج أول دفعة من كليات جامعة مطروح حفل التخرج من جامعة مطروح
مطروح- حسن مشالي
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نظمت اليوم الأحد ، جامعة مطروح، حفل تخرج أول دفعة من طلاب كليات الجامعة ، بعدما أصبحت جامعة مستقلة وليست فرع لجماعة الإسكندرية ، حضر الحفل الذى أقيم   بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة ، اللواء مجدي الغرابلي ، محافظ مطروح، والدكتور عصام الكردي  ، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد إسماعيل ،  القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، واللواء هشام نصر  ، مدير أمن مطروح، والنائب سليمان فضل ، عضو مجلس النواب، والقيادات الشعبية والتنفيذية وأولياء أمور الطلاب الخريجين ، وشهد الحفل طابور عرض للطلاب الخريجين من الكليات المختلفة من بينها التربية ،  والطب البيطري ،  والسياحة والفنادق ، والزراعة الصحراوية ، والتمريض ورياض الأطفال.
 
حفل تخرج أول دفعة من كليات جامعة مطروح (1)
 
حفل تخرج أول دفعة من كليات جامعة مطروح (2)
 
حفل تخرج أول دفعة من كليات جامعة مطروح (3)
 
حفل تخرج أول دفعة من كليات جامعة مطروح (4)
 
حفل تخرج أول دفعة من كليات جامعة مطروح (5)
 
حفل تخرج أول دفعة من كليات جامعة مطروح (6)
 
حفل تخرج أول دفعة من كليات جامعة مطروح (7)
 
حفل تخرج أول دفعة من كليات جامعة مطروح (8)
 
حفل تخرج أول دفعة من كليات جامعة مطروح (9)
 
حفل تخرج أول دفعة من كليات جامعة مطروح (10)
 
حفل تخرج أول دفعة من كليات جامعة مطروح (11)
 
 
حفل تخرج أول دفعة من كليات جامعة مطروح (12)
حفل تخرج أول دفعة من كليات جامعة مطروح (13)
 

 


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