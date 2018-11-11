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صور.. حرائق الغابات تدمر بلدة "باراديس" بشكل كامل فى ولاية كاليفورنيا

الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:01 ص
صور.. حرائق الغابات تدمر بلدة "باراديس" بشكل كامل فى ولاية كاليفورنيا حرائق الغابات فى كاليفورنيا
واشنطن /أ ش أ/
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أعلن سكوت مكلين المتحدث باسم إدارة الغابات ومكافحة الحرائق فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن الحرائق أتت على بلدة باراديس التى تبعد نحو 20 ميلا شرقى تشيكو.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن مكلين قوله "البلدة دمرت، كل شيء دمر، لم يبق الكثير فى مكانه، لقد تحرك هذا الحريق وانتشر بسرعة شديدة وباغت الكثيرين".

وأشار إلى أن العديد من المدنيين ورجال الإطفاء أصيبوا وأن الأمر قد يستغرق أياما قبل أن تعلم السلطات إن كان هناك قتلى، وتقع بلدة باراديس على منحدر جبلى ولا يوجد بها سوى طرق محدودة للفرار.

وكان مسئولون من مكافحة الحرائق قد قالوا إن الحريق المعروف بكامب فاير الذى دمر نحو 20 ألف فدان يتحرك غربا بسبب الرياح التى بلغت سرعتها 56 كيلومترا فى الساعة.

وبدأ الحريق فى وقت مبكر يوم الخميس الماضى وهو الأشد بين عدة حرائق أججتها الرياح فى أنحاء كاليفورنيا خلال عام يعد من أسوأ أعوام حرائق الغابات فى الولاية.

حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا (1)
حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا 

 

حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا (2)
حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا

 

حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا (3)
حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا 

 

حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا (4)
حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا 

 

حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا (5)
حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا
حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا (6)
حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا

 

حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا (7)
حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا 

 

حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا (8)
حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا 

 

حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا (9)
حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا 

 

حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا (10)
حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا 

 

حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا (11)
حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا 

 

حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا (12)
حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا 

 

حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا (13)
حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا 

 

حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا (14)
حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا 

 

حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا (15)
حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا 

 


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