صور.. تكريم 41 طالبا وطالبة لفوزهم فى مسابقة القراءة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، 41 طالباً وطالبة، وهم الفائزين فى مسابقة القراءة والتحدى، من بينهم مريم محمد يوسف الثانية عل مستوى العالم، كما كرمت 41 مسئولاً عن 41 مكتبة مدرسية، لفوز الطلاب فى مسابقة "تحدى القراءة العربى"، وتم منحهم كتبا بما قيمته 74 ألف جنيه هدية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للفائزين فى مسابقة" تحدى القراءة العربى " .

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتورة سمية صديق مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم ، وأحمد مرزوق ممثل الأمانة العامة لمشروع تحدى القراءة العربى الذى يرعاه سمو الأمير محمد بن راشد أمير دبي، ووفاء عبدالله المدير العام للشئون التنفيذية، وصابر الشهاوى موجه المكتبات، ولفيف من قيادات التعليم، وعدد من طلاب المدارس.

ومنحت وكيل الوزارة و وأحمد مرزوق ممثل الأمانة العامة لمشروع تحدى القراءة العربى، كل طالب وطالبة من الطلاب الفائزين ال40 شهادات تقدير، وكل طالب حق شراء كتب ب 1500 جنيه من معرض الكتاب الذى افتتحه وكيل الوزارة بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بمشاركة 22 دار نشر، والذى سيستمر ليوم الخميس المقبل ، كما تم منح 41 مسئول مكتبه الحق فى شراء كتب ب 250 جنيه ، وللطالبة مريم محمد يوسف الثانية على مستوى العالم فى مسابقة تحدى القراءة العربى حق شراء كتب بمبلغ 7 آلاف جنيه.