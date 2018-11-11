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صور.. "الصحة" تطلق مبادرة الوسام لمكافئة أقسام تنظيم الأسرة بالأقصر

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:09 ص
صور.. "الصحة" تطلق مبادرة الوسام لمكافئة أقسام تنظيم الأسرة بالأقصر محافظ الأقصر ورئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة
الأقصر – أحمد مرعى
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أطلقت الدكتورة سحر السنباطى رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، خلال لقائها بالمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور قيادات الصحة بالوزارة والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وعدد من مسئولى مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، مبادرة الوسام والتى تهدف إلى مكافئة أقسام تنظيم الأسرة فى الوحدات الصحية والمستشفيات.

ويأتى ذلك ضمن الاستراتيجية السكانية التى تتبناها وزارة الصحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتبدأ المبادرة فى محافظات الصعيد وتهدف إلى زيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة عند السيدات وخفض معدل المواليد وقد وعد المحافظ بدعم المبادرة.

 

وزارة الصحة تطلق مبادرة الوسام لمكافئة أقسام تنظيم الأسرة بمحافظة الأقصر (1)
وزارة الصحة تطلق مبادرة الوسام لمكافئة أقسام تنظيم الأسرة بمحافظة الأقصر

 

وزارة الصحة تطلق مبادرة الوسام لمكافئة أقسام تنظيم الأسرة بمحافظة الأقصر (2)

جانب من لقاء المحافظ مع رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة

 

وزارة الصحة تطلق مبادرة الوسام لمكافئة أقسام تنظيم الأسرة بمحافظة الأقصر (3)
 
المحافظ وسحر السنباطى خلال اطلاق مسابقة الوسام لدعم تنظيم الاسرة

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