video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. السيطرة على حريق فى شقة بالاسكندرية بسبب ماس كهربائى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:00 م
صور.. السيطرة على حريق فى شقة بالاسكندرية بسبب ماس كهربائى حريق شقة سكنية بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، صباح اليوم على حريق نشب بشقة سكنية بحرى الجمرك.

 

تلقى حى الجمرك بالإسكندرية، بلاغا يفيد بوجود حريق بشقه بالعقار رقم 4 بشارع سليمان هنو المتفرع من ش صفر التابع إلى حى الجمرك بالإسكندرية. 

 

توجهت المهندسه سحر شعبان رئيس حى الجمرك برفقة محمد سعد سكرتير عام الحى، ووجيه قاسم مدير إدارة اشغال الطريق، إلى مكان الحريق، وتم التنسيق مع الدفاع المدنى والأجهزه المعنية.

 

وسيطرت قوات الحماية المدينة على الحريق، وبالفحص تبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائى بالشقة.

حريق شقة سكنية (1)
رئيس حى الجمرك تتفقد مكان الحريق

 

حريق شقة سكنية (2)
حريق شقة سكنية

 

حريق شقة سكنية (4)
 
قوات الحماية المدينة بمكان الحريق

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالإسكندرية

اخبار المحافظات

الاسكندرية

حى الجمرك

اخبار محافظة الاسكندرية

حريق شقة سكنية

رئس حى الجمرك

قوات الحماية المدنية بالاسكندرية




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة