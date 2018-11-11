صور.. السيطرة على حريق فى شقة بالاسكندرية بسبب ماس كهربائى

الإسكندرية - جاكلين منير

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، صباح اليوم على حريق نشب بشقة سكنية بحرى الجمرك.

تلقى حى الجمرك بالإسكندرية، بلاغا يفيد بوجود حريق بشقه بالعقار رقم 4 بشارع سليمان هنو المتفرع من ش صفر التابع إلى حى الجمرك بالإسكندرية.

توجهت المهندسه سحر شعبان رئيس حى الجمرك برفقة محمد سعد سكرتير عام الحى، ووجيه قاسم مدير إدارة اشغال الطريق، إلى مكان الحريق، وتم التنسيق مع الدفاع المدنى والأجهزه المعنية.

وسيطرت قوات الحماية المدينة على الحريق، وبالفحص تبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائى بالشقة.

رئيس حى الجمرك تتفقد مكان الحريق



حريق شقة سكنية