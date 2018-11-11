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صور.. التموين تضبط مصنع أسلاك كهربائية يستخدم مواد مجهولة بالبساتين

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:40 م
صور.. التموين تضبط مصنع أسلاك كهربائية يستخدم مواد مجهولة بالبساتين مصنع أسلاك كهربائية بدون ترخيص
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط إدارة شرطة التموين، القبض على "شعبان ع ا" 47 سنة، المسئول عن مصنع أسلاك كهربائية، بالمنطقة الصناعية الايرانية فى البساتين، لإدارته مصنع بدون ترخيص، وقيامه بتصنيع الأسلاك الكهربائية من خامات رديئة ومجهولة المصدر مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة.

 

ومن خلال الفحص تم العثور بداخل المصنع على 47000   متر سلك كهربائى مختلف الأنواع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

         

 

ضبط مصنع ادوات كهربائية بدون ترخيص
ضبط مصنع ادوات كهربائية بدون ترخيص

 

مصنع ادوات كهربائية بدون ترخيص
مصنع ادوات كهربائية بدون ترخيص

 

مصنع ادوات كهربائية يستخدم مواد مجهولة المصدر
مصنع ادوات كهربائية يستخدم مواد مجهولة المصدر

 

مصنع ادوات كهربائية يستخدم مواد مجهولة
مصنع ادوات كهربائية يستخدم مواد مجهولة

 

مصنع ادوات كهربائية
مصنع ادوات كهربائية

 

مضبوطات مصنع ادوات كهربائية
مضبوطات مصنع ادوات كهربائية

 


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مباحث القاهرة

مصنع اسلاك

مصنع بدون ترخيص

مصنع اسلاك مجهولة

اسلاك مجهولة




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