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صور.. افتتاح أول معرض مدرسى للكتاب فى كفر الشيخ بمشاركة 22 دار نشر

الأحد، 11 نوفمبر 2018 06:36 م
صور.. افتتاح أول معرض مدرسى للكتاب فى كفر الشيخ بمشاركة 22 دار نشر جانب من المعرض
كفر الشيخ – محمد سليمان
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افتتحت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض الكتاب الأول بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية ، بمشاركة 22 دور نشر، وعرض 50 ألف كتاب فى كافة المجالات العلمية والأدبية وكافة المعارف والعلوم وبأسعار رخيصه للطلاب، تحت رعاية اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد ، واتحاد الناشريين المصررين برئاسة سعيد عبده، وتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتورة سمية صديق، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم،وأحمد مرزوق، ممثل الأمانة العامة لمشروع تحدى القراءة العربى " الذى يرعاه سمو الأمير محمد بن راشد أمير دبي، ووفاء عبدالله ،المدير العام للشئون التنفيذية ، صابر الشهاوي، موجه عام  المكتبات، ولفيف من قيادات التعليم، وعدد من طلاب المدارس.

وحرصت وكيل الوزارة على شراء عدد من الكتب تشجيعاً للطلاب على شراء الكتب والحرص على القراءة ليكونوا على غرار الطالبة مريم محمد يوسف الحائزة على المركز الثانى على مستوى العالم فى مسابقة تحدى القراءة العربى.

وضم المعرض العديد من الكتب فى كافة المجالات العلمية ومنها ما تناول المشروعات القومية العملاقة ، وقناة السويس الجديدة، والعاصمة الإداري ، ومترو أنفاق القاهرة، وزعماء مصر والقادة العسكريين الذين كانوا لهم بصمه فى الحياة العسكرية وحرب أكتوبر بداية من الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ، ومحمد أنور السادات، والمشير محمد فهمى، والمشير عبدالحليم أبو غزالة والمشير أحمد سيد بدوى ، والمشير محمد عبدالغنى الجسمى ،والمشير محمد حسين طنطاوى ،والفريق سعد الدين الشاذلى ،والمشير أحمد إسماعيل ،واللواء محسن الفنجرى ،والفريق مهاب مميش "

وأكدت وكيل الوزارة ، على أهمية القراءة، وأنه حان الأوان لترغيب الطلاب والأطفال فى القراءة والإطلاع  على المعارف وكافة العلوم والمعارف ليس عن طريق الأنترنت فقط ولكن فى الكتب ، لما يتمنيز به الكتاب من راحة للعيون، ولا توجد له أثار سلبيه كما للأجهزة الحديثة.

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