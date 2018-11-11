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صور.. استئصال قولون متضخم لطفل عمره 8 سنوات بالإسكندرية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 02:16 م
صور.. استئصال قولون متضخم لطفل عمره 8 سنوات بالإسكندرية استئصال قولون متضخم
الإسكندرية – هناء أبو العز
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نجح قسم جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية بمستشفى الشاطبى بكلية الطب، فى استئصال قولون متضخم، لطفل عمره 8 سنوات، بعد معاناته منذ ولادته.

قال الفريق الطبى إن الإمساك مشكلة طبية في كل مراحل عمر الأطفال منذ الولادة وفي مختلف الأعمار وهناك أسباب مختلفة لظاهرة أو مشكلة الإمساك ومتعدده منها ما هو يستجيب للعلاج بالإدوية والتغذية والتدريب والتثقيف ومنها ما هو نتيجة تشوه خلقى لغياب الخلايا العصبية في جزء من القولون أو الأمعاء وهذا ما يجب تشخيصه مبكراً لإجراء التدخل الجراحى المناسب فى الوقت والعمر المناسب أما اعتبار أن كل حالات ومشاكل الإخراج هى طبية وتستوجب العلاج بالعقاقير أو الحقن الشرجية فقط مفهوم لدي الأطباء المعالجين يؤدي إلي ضياع الفرصة المناسبة لإجراء الجراحة اللازمة في الوقت المحدد لها وبذلك يضيع من فرص العلاج الصحيح في الوقت الصحيح للطفل.

 وأوضح الفريق الطبى أن هذا التشخيص الخاطئ،  يحدث بمعدل عالي جداً مما يؤدي إلي إحداث نسبة من الوفيات والمضاعفات بين الأطفال بالإضافة إلي معاناة الاسر المصرية من تفشي هذه الظاهرة ولذلك أسباب متعددة نتيجة تواضع خبرات بعض الأطباء الذين يتعرضون لعلاج هذه المشاكل وأيضاً نقص في الإمكانيات والخبرات التشخيصية بالإضافة إلي نقص بل أحياناً غياب الوعي والتثقيف الاسري لمشاكل وطبيعة موضوع الإخراج في الأطفال.

استئصال قولون متضخم (1)
 

 

استئصال قولون متضخم (2)
 

 

استئصال قولون متضخم (3)
 

 

استئصال قولون متضخم (4)
 

 

استئصال قولون متضخم (5)
 

 

 


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