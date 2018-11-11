صور.. إقبال ملحوظ بانتخابات اتحادات طلاب الجامعات بمطروح وأسوان

المحافظات - صلاح المسن - حسن مشالى - عادل ضرة

شهدت عملية التصويت في انتخابات الاتحادات الطلابية، في الجولة الأولى بكليات جامعة مطروح، اليوم الأحد، إقبالا ملحوظا من الطلاب.

وقامت اللجنة العليا للانتخابات بمتابعة اجراءات الترشح، بالإضافة إلى قيام اللجنة العليا للانتخابات بالجامعة بالمرور على الكليات المختلفة، لمتابعة أعمال اللجان الفرعية ونشاط رعاية الشباب بالكليات.

وفى أسوان، انطلقت الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب، والتى تتضمن انتخاب أعضاء اللجان على مستوى الفرق الدراسية بالكليات، وسط اقبال ملحوظ من الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة .

وصرحت الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الطلاب بالجامعة فى بيان لها، أن إجمالى عدد الطلاب المرشحين فى هذه الانتخابات يبلغ 753 طالبا وطالبة على مستوى جميع الكليات، بحيث يتم اختيار عضوين فى كل لجنة من إجمالى 7 لجان فى كل فرقة دراسية.

وأوضحت الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس جامعة أسوان أن الانتخابات تجرى اليوم فى 7 كليات هى "العلوم والزراعة والالسن والتربية والتجارة والحقوق والطب" ، أما باقى الكليات فى الجامعة وعددها 12 كلية ومعهد فنى التمريض، فسوف يكون اختيار أعضاء اللجان الطلابية فيها عن طريق التزكية أو التعيين.

وأشارت الدكتورة حنان عبدالمنعم عوض نائب رئيس جامعة أسوان، إلى أن الانتخابات بدأت فى الساعة التاسعة صباح اليوم وتستمر حتى الساعة الثالثة عصراً يليه البدء فى الفرز مباشرة ثم إعلان النتائج.

وفى الغربية، تفقد الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا و الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب سير انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة.

وصرح الدكتور الرفاعى مبارك، ان عملية التصويت تجرى على قدم وساق فى جو من الحيادية والديمقراطية، مشيرا ان ادارة جامعة طنطا حريصة على توفير الاجواء الملائمة للطلاب للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن ارائهم الانتخابية بحرية.

وفى المنيا، صرح الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا بأنه بدأت اليوم انتخابات أعضاء اللجان الطلابية بكليات جامعة المنيا "المستوي الأول"، للتصويت على انتخابات أعضاء اللجان الطلابية الرياضية، والاجتماعية، والثقافية، والجوالة والخدمة العامة، والأسر، واللجنة الفنية، والعلمية بالكليات، حيث شهدت صناديق الاقتراع في 4 لجان انتخابية إقبال من الطلاب لاختيار ممثلين في اللجان الطلابية والذي بلغ عدد المرشحين بها 932 طالبًا وطالبة وذلك بعد إنتهاء فترة الدعاية الإنتخابية للطلاب والطعون. وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي بأن الجامعة اليوم تشهد عرس ديمقراطي يرسخ تجربة الديمقراطية بدورهم الإيجابي وقدرتهم على الإختيار ممثليهم من الطلاب، مضيفًا بأنه تتم انتخابات الإعادة غداً 12 نوفمبر حال لم يتم الوصول إلي النصاب القانوني، وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، وكذلك انتخاب رئيس ونائب رئيس الاتحاد بالكليات يوم 14نوفمبر، وفى 15 نوفمبر يتم انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين باللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة، وكذلك انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.. وأشار د."عبد النبي" بأن كلية العلوم ترشح بها 55 مرشحًا، والحقوق 56 طالبًا، والتربية النوعية 39 مرشحًا، بينما ترشح بكلية الحاسابات 32 مرشحًا وبالألسن 56، وبالزراعة 49 مرشحًا، والتربية 45 مرشح، والتربية الفنية 38، ودار العلوم 55 مرشح، والصيدلة 37 مرشح، والآداب 46 مرشح، والتربية الرياضية 53 مرشحًا، والسياحة 55 مرشحًا، والتمريض 31 مرشح، والتربية للطفولة المبكرة ترشح بها 27 طالبة، وبالهندسة 64 مرشح، وبالطب البيطري 54، والطب البشري 61 مرشحًا، وطب الأسنان 52، مرشح وأخيراً كلية الفنون الجميلة ترشح بها 27 مرشحًا بإجمالي 932 مرشح على مستوي الجامعة.

انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسوان

انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسوان

انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسوان

انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسوان

انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسوان