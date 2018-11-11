صور.. إقبال متوسط على انتخابات اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ فى 17 كلية

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت 17 كلية فى جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، إقبالا متوسطا من الطلاب لاختيار المرشحين بها لمجلس اتحاد الطلاب، ومن المتوقع إعادة الانتخابات غداً الاثنين، نظرا لأن الإقبال من الطلاب لم يصل إلى 30 ألف طالب، بالإضافة لطالب وهى نسبة الـ 50% + 1".

وتقدم لخوض الانتخابات فى 17 كلية 1115 طالب وطالبة فى الكليات وسيتم اختيار طالبين فى كل 7 لجان بكل فرقة من فرق الكلية، ويختلف عدد مقاعد الكليات حسب السنوات الدراسية بها فكل فرقة من الفرق يتم اختيار 14 طالباً وطالبة من بين المرشحين فى الـ 7 لجان يمثلون كل فرقة من الفرق.

وأكد الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، برغم أنه خارج مصر لعقد برتوكول تعاون بين الجامعة وإحدى الجامعات الأوربية إلا أنه يتابع العملية الانتخابية والتى يسودها الديمقراطية، محذراً من استخدام الشعارات الطائفية أو الفئوية أو الحزبية فى الانتخابات، وهناك متابعة للعملية الانتخابية لضمان سيرها بنزاهة وشفافية، موجهاً عمداء الكليات بمتابعة العملية الانتخابية داخل الكليات.

وفى كلية الزراعة رصدت "اليوم السابع" العملية الانتخابية بحضور الدكتور محمد رجب غانم، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والدكتورة نجوى محمد الخطيب، وشروق الصاوى، ومحمد عبد الفتاح أمين عام الكلية والدكتور أيمن عبد الدايم رئيس اللجنة، ومصطفى فتحى الروينى مدير أمن الكلية، والدكتور محمد عبدالوهاب، ووليد زكريا.

وأكد الدكتور أيمن عبد الدايم، رئيس لجنة الانتخابات بكلية الزراعة، لكل فرقة من الفرق الأربعة عدد من أعضاء هيئة التدريس يشرفون على اللجنة، بتواجد أمنى من داخل الكلية، لتنظيم دخول الطلاب للمدرج.

وأضافت الدكتورة أمل نعيم، عضو هيئة التدريس، أن هناك طلاب غير مرشحين تم اختيارهم لا ينتمون لأى مرشحين يراقبون العملية الانتخابية وكل فرقة لها لجنة من اللجان، ويتم استقبال الطلاب وتوجيههم للجنة للإدلاء بأصواتهم.

وقالت الدكتورة نجوى محمد الخطيب، أنه يتم التأكد من شخصية الطلاب من خلال بطاقة الرقم القومى، وبعدها يوقع الطالب بالدفتر، ويُعطى الورقة الانتخابية للتصويت، وبعدها يضعها فى الصندوق المخصص للفرقة التى بها.

يذكر أن إعادة الانتخابات سيكون غداً الاثنين فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى، وستجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات يوم الثلاثاء المقبل، وتجرى الانتخابات على مقعد رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الكليات، الأربعاء المقبل، بينما تجرى انتخابات أمناء اللجان والمساعدين ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس.



















































