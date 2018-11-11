صور.. أسوان من أكبر المحافظات زراعة للنخيل وتفتقر لصناعات التمور

أسوان - صلاح المسن

تتصدر أسوان محافظات مصر المنتجة لأصناف نخيل البلح والتمور، فيما تفتقر المحافظة لصناعات التمور، حيث يطالب المزارعون بتحفيز المستثمرين وتشجيعهم من أجل تدشين مجمعات لتصنيع التمور لتحقيق الاستفادة القصوى منها وتذليل العقبات التى تواجه إقامة مصانع التمور ووضعها على خريطة الاستثمار.

يقول أحمد عبد الرحمن "مزارع": من الضرورى اتساع أنشطة تصنيع التمور والاستفادة من مخلفاتها، مما يسهم فى زيادة الدخل وتشغيل الشباب. ويمكن المزارع من تطوير زراعته.

ولفت إلى أن هناك مشاريع محدودة لتعبئة التمور وتغليفها بعد فرزها بمحافظة أسوان ولكن ذلك لا يعد صناعة، حيث إن الصناعات هى التى تعنى أن يتم تصنيع التمور لإنتاج المواد الغذائية والمربى أو إدخالها فى صناعة البسكويت والحلويات.

ويقول "عاطف محمود" مزارع: إن أسوان تفتقر لمشروعات التصنيع الغذائى بشكل عام، وأشار إلى أن منتجات النخيل من الممكن أن تقام عليها صناعات ضخمة وليس التمور فقط، حيث إنه من الممكن الاستفادة من المخلفات ومن الألياف فضلا عن وجود دول تنتج السكر من التمر، مناشداً المسئولين بالنهوض بإنتاج وصناعة التمور.