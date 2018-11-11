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صنداى تايمز: 4 وزراء بريطانيين على وشك الاستقالة بسبب بريكست

الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:09 م
صنداى تايمز: 4 وزراء بريطانيين على وشك الاستقالة بسبب بريكست تيريزا ماى - رئيسة وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى
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كشفت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية أن أربعة وزراء بريطانيين مؤيدين لبقاء المملكة المتحدة فى الاتحاد الأوروبي على وشك ترك حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بسبب صفقة البريكست، أو الخروج، لتزيد عليها الضغوط من جميع الجهات إما لتغيير خطتها أو لفتح المجال لإجراء استفتاء ثان، وهو ما ترفضه بشدة. 
 
وقالت الصحيفة، إن الاتحاد الأوروبي رفض خطة ماي الخاصة بوجود آلية مستقلة للإشراف على مغادرة بريطانيا من أى ترتيب جمركي مؤقت توافق عليه، وذلك بحسب مصادر بريطانية. 
 
وتسعى ماى للتوصل إلى التفاصيل النهائية لصفقة الخروج من التكتل الأوروبى، ولكن أصبحت المحادثات عالقة بشأن مسألة الحدود مع أيرلندا.
 
وكانت بريطانيا اقترحت ترتيبات جمركية مؤقتة على نطاق المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي لحل هذه المسألة ، ولكن يريد المؤيدون للخروج في حزبها أن يكون لدى لندن القول الفصل في الموعد الذي سينتهي فيه هذا الترتيب.
 
يأتي ذلك بعد إعلان جو جونسون، الشقيق الأصغر لوزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، عن استقالته من منصب وزير الدولة لشئون النقل ووزير شئون لندن ووزير الدولة لشؤون الجامعات والعلوم والأبحاث والابتكار، ودعوته إلى إجراء استفتاء جديد على انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
 

 

 


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