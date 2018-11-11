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شهيد الواجب فى الأردن.. مصرع غطاس خلال مساهمته فى إنقاذ الغرقى.. صور

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:44 ص
شهيد الواجب فى الأردن.. مصرع غطاس خلال مساهمته فى إنقاذ الغرقى.. صور شهيد الواجب فى الأردن
كتب محمد عبد العظيم
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أدرك الرقيب الرقيب الأردنى حارث ناصر عبد الله الجبور، أن عمله يتسم بالمخاطرة والتضحية والشهامة، ومع تعرض بلاده لموجة طقس سيئة نتج عنها أمطار غزيرة وسيول، شارك بكل فدائية فى إنفاذ إنقاذ الغرقى فى إحدى المناطق المنكوبة بالسيول في الأردن، حتى لقى مصرعه.

 

وتظهر الصور التالية الدقائق الأخيرة للغطاس الجبور قبل غرقه فى محافظة مأدبا جنوبى العاصمة عمان، وفيما شارك مدير عام الدفاع المدنى اللواء مصطفى عبدربه البزايعة، فى تشييع جثمان الشهيد الوكيل الغطاس حارث ناصر الجبور مندوبا عن الملك عبدالله الثانى، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

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وكان الدفاع المدني الأردني قد أمس أعلن السبت عن ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت عدة مناطق في البلاد إلى 11 شخصا، لافتا إلى أن البحث جار عن عشرات المفقودين.

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