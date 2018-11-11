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شهادات "أمان" لأبناء شمال سيناء لرفع المعاناة وزيادة الدخل للمحتاجين

الأحد، 11 نوفمبر 2018 03:01 م
شهادات "أمان" لأبناء شمال سيناء لرفع المعاناة وزيادة الدخل للمحتاجين اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
أ ش أ
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 قام اللواء محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء، بتسليم شيكًا بقيمة عشرة الآف جنيه، لسيدة بعد فوزها خلال السحب الذي أجرى على شهادات "أمان " بالعريش.

ونوه المحافظ في كلمة له خلال الحفل بدور المجلس القومي للمرأة الذي قام مسبقًا بتوزيع شهادات "أمان " على السيدات المستحقات في المحافظة..معربًا عن أمله في أن تسهم قيمة الجائزة في رفع مستوي الأسرة وزيادة دخلها .

من جانبها ، أكدت إحسان الغالي - المقرر المناوب لفرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء - أنه تم السحب علي عدد 690 شهادة "أمان " تم توزيعها علي السيدات المستحقات منذ فترة، بواقع 570 شهادة علي سيدات العريش والتجمعات التابعة لها، و120 شهادة علي سيدات بئر العبد والقري التابعة لها.

وأشارت إلي أن الشهادات مقدمة كمنحة من المجلس القومي للمرأة للسيدات المستحقات من الأرامل ، والمعيلات ، ومفقودة الزوج ، وغيرهن من الحالات المستحقة، وأن قيمة الشهادة خمسمائة جنيه ، بينما يتم إجراء السحب على الشهادات كل ثلاثة أشهر.

 

 

 


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