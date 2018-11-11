شكرى لرئيس وزراء البحرين: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى

كتب : أحمد جمعة

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأحد، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى، فى مستهل زيارته للعاصمة البحرينية المنامة لترأس أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة على مستوى وزيرى خارجية البلدين.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى حرص فى بداية اللقاء على الإعراب للأمير خليفة بن سلمان عن تقدير مصر العميق حكومة وشعبا للمواقف الحكيمة والسياسات الرشيدة التى تتخذها مملكة البحرين دعما لمسار التضامن والعمل العربى المشترك على نحو يسهم فى تعزيز الأمن والسلم الإقليمى والدولى، واعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة والمستويات التى وصلت إليها فى ظل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأوضح حافظ، أن الوزير شكرى أكد لرئيس الوزراء البحرينى على حرص مصر على الدفع قدما بمسار العلاقات الثنائية وتطويرها إلى أفاق أرحب وأوسع فى شتى المجالات، وتطلعه لأن تسفر أعمال اللجنة المشتركة عن نتائج ملموسة تضيف زخما لآفاق العلاقات المشتركة، وتخدم الأهداف والمقاصد العربية المشتركة، بما يلبى آمال وطموحات الشعبين الشقيقين.

وفى ذات السياق، أكد الوزير شكرى للأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على حرص مصر على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، واستثمار المزايا النسبية فى البلدين، وتعزيز التعاون فى مجالات الطاقة وريادة الأعمال وخدمات التكنولوجيا التقنية والمالية فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك اتساقا مع مضمون الرسالة الخطية التى وجهها رئيس الوزراء البحرينى لنظيره المصرى مؤخرا.

كما أكد شكرى على التزام مصر بأمن واستقرار الخليج، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، مع رفض ومواجهة أية تدخلات خارجية.

ومن جانبه، ثمن رئيس الوزراء البحرينى قوة ومتانة العلاقات البحرينية المصرية، ومستويات التعاون المتميزة على كافة الأصعدة بالشكل الذى يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدا على حرص القيادة البحرينية على تكثيف آليات التشاور والتنسيق مع مصر لتطوير العلاقات الثنائية من جانب، وفى شأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لمواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة من جانب آخر.