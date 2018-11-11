شعراء البادية بسيناء يحيون ذكرى مجزرة الروضة بقصائد رثاء الشهداء

شمال سيناء - محمد حسين

أحيا عددا من شعراء البادية بشمال سيناء الذكرى الأولى لمجزرة مسجد الروضة بأمسية شعرية خلالها تبارى الشعراء فى رثاء شهداء المسجد .

نظم الأمسية نادى شعراء البادية التابع لمديرية ثقافة شمال سيناء فى مقر مركز شباب قرية الروضة، وشارك فيها عدد كبير من أهالى قرية الروضة من ذوى الشهداء .

وقال الشاعر منصور القديرى منسق الأمسية، إن الأمسية جاءت إحياء للذكرى السنوية الاولى لشهداء مسجد الروضة وبدعوة من إدارة مركز شباب الروضة حيث قدم الشعراء من نادى البادية ببئر العبد قصائدهم بحضور جماهيرى مميز.

وأضاف أن الشعراء أبدعوا فى إلقاء القصائد الرثائية ، ومن بين الشعراء الشاعر عطيه المرزوقى ( شاعر المليون) والشاعر محمود عيد، والشاعر صبيح أبو جبار.

كما تضمنت الأمسية محاضرة الباحث عبد الكريم الشاويش بعنوان الشعر فى حياة أهل سيناء، واختتمت بقصيدة الشاعر محمد ابو عليان يصف فيها مشهد مذبحة الروضة وهى القصيدة التى أبكت الحضور .