video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 08:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شعراء البادية بسيناء يحيون ذكرى مجزرة الروضة بقصائد رثاء الشهداء

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:07 م
شعراء البادية بسيناء يحيون ذكرى مجزرة الروضة بقصائد رثاء الشهداء جانب من الحفل
شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق

أحيا عددا من شعراء البادية بشمال سيناء  الذكرى الأولى لمجزرة مسجد الروضة بأمسية شعرية خلالها تبارى الشعراء فى رثاء شهداء المسجد .

نظم الأمسية نادى شعراء البادية التابع لمديرية ثقافة شمال سيناء  فى مقر مركز شباب قرية الروضة، وشارك فيها عدد كبير من أهالى قرية الروضة من ذوى  الشهداء .

وقال  الشاعر منصور القديرى منسق الأمسية، إن الأمسية جاءت إحياء للذكرى  السنوية الاولى  لشهداء مسجد الروضة وبدعوة من إدارة مركز شباب الروضة حيث قدم الشعراء من نادى البادية ببئر العبد قصائدهم  بحضور جماهيرى مميز.

وأضاف أن الشعراء أبدعوا فى إلقاء القصائد الرثائية ، ومن بين الشعراء الشاعر عطيه المرزوقى ( شاعر المليون) والشاعر محمود عيد،  والشاعر صبيح أبو جبار.

كما تضمنت الأمسية محاضرة  الباحث  عبد الكريم الشاويش  بعنوان الشعر فى حياة أهل سيناء، واختتمت بقصيدة الشاعر محمد ابو عليان  يصف فيها مشهد مذبحة الروضة وهى القصيدة التى  أبكت الحضور .

unnamed (1)
 

 

unnamed (2)
 

 

unnamed (3)
 

 

unnamed (4)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المشدد 10 سنوات لعامل وعاطل بتهمة الشروع فى قتل مقاول بالنهضة

الأرقام تكشف 4 لاعبين فى الأهلى بعد الهزيمة من الترجى.. محمد الشناوى أسطورة تحت التهديد.. مروان محسن مهاجم لم يذهب للشباك فى 3 سنوات إلا 6 مرات.. ميدو جابر فقد بريقه.. وإسلام لم يعد محاربا

كوكا يقود هجوم أولمبياكوس أمام باناثينايكوس فى كلاسيكو اليونان

تعرف على تشكيل دجلة لمواجهة المصرى بالدورى

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

الروضة

امسيه




لا تفوتك
وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة