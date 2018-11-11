شركة أمريكية تمنح باحثين من جامعة سوهاج جائزتين عن أفضل نشر علمى

سوهاج محمود مقبول

صرح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج عن فوز الجامعة بجائزتين من شركة "Clarivate Analytics" الأمريكية.

وقال رئيس الجامعة أن إحصائيات الشركة الأمريكية، أعلنت حصول عضوين بهيئة تدريس كلية العلوم بالجامعة علي المركز الأول في مجال البيولوجي و الجيولوجيا لعام ٢٠١٨م، حيث حصل الدكتور محمد عبد الوهاب على أفضل باحث مصري في مجال البيولوجي، والدكتور أحمد يوسف علي أفضل باحث مصري في مجال الجيولوجيا.

وأضاف عزيز أن نشر البحوث العلمية يعد أحد أهم طرق وآليات مشاركة وإثراء المعرفة العلمية، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل علي تطوير العملية التعليمة والبحثية بها وزيادة النشر الدولى وتحسين نوعيته.

وقال الدكتور محمد الجوهري مدير مركز النشر العلمي بالجامعة، أن شركة كلاريفيت اناليتكس "Clarivate Analyticse" هي شركة أمريكية رائدة في فهرسة واتاحة الدوريات والمؤتمرات العالمية وقياس معدلات أداء البحث العلمي، موضحاً أن الباحثان الفائزان قاما بنشر Hكثر من ١٥ بحثا علميا في دوريات عالمية خلال الثلاثة سنوات الماضية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم متمثلة في بنك المعرفة المصري، نظمت حفلًا لتكريم الباحثين المتميزين في المجالات البحثية المختلفة وذلك بالتعاون مع شركة "Clarivate Analytics" بحضور الدكتور أحمد فكري وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث والذي تسلم الجائزة نيابة عن الدكتور أحمد يوسف والدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ البيولوجي بكلية العلوم.