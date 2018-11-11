شرطة التموين تضبط 53 قضية أبرزها مصنع ألبان يستخدم مواد مجهولة

كتب إبراهيم أحمد - دينا الحسينى

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للإستهلاك.

وأسفرت الحملات عن ضبط 53 قضية ضبط خلالها 24,152 طن – 218,494 ألف عبوة ).

وجاء أبرز تلك القضايا ضبط مالك مصنع لمنتجات الألبان كائن بدائرة (قسم شرطة العبور) بالقليوبية .. لحيازته وإنتاجه كميات كبيرة من منتجات الألبان مدخلاً خامات مجهولة المصدر فى عملية التصنيع، وتعبئة المنتج النهائى مدوناً عليها أسماء وعلامات تجارية لشركات كبرى .. حيث تم ضبط ( كمية قدرها 5,320 طن مستلزمات إنتاج ، وعدد 8500 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية شهيرة ، وعدد209,250ألف عبوة " ألبان ، جبن " منتج نهائى ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة (مركز شرطة شبين الكوم) بالمنوفية .. وبحوزته ( كمية قدرها 1,836 طن " مقطعات لحوم ، كبده ، دواجن " منتهية الصلاحية، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ) . تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.