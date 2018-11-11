شاهد.. لقطات جوية لحرائق الغابات المستمرة فى كاليفورنيا

كتب محمد مصطفى

طلبت السلطات الأمريكية فى ولاية كاليفورنيا، من آلاف السكان فى شمال الولاية مغادرة ديارهم، بسبب الحريق الذى التهم أكثر من 80 كيلومترا مربعا، الأمر الذى أسفر حتى الآن عن مصرع 25 شخصا ومن المرجح أن تزداد أعدادهم فى الفترة القادمة، بخلاف العشرات فى عداد المفقودين.

وأعلنت السلطات في كاليفورنيا حالة الطوارئ فى المناطق المتضررة من الحرائق، وأرجع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السبب فى ذلك إلى سواء إدارة القائمين على إدارة الغابات وقال لهم عبر تغريده له:"أصلحوا الأمر الآن وإلا فلن يكون هناك مزيد من الأموال".

وأوضحت لقطات تم تصويرها عن طريق طائرات الدرونز، حجم الخسائر والأدخنة بجانب السنة اللهب التى ملئت سماء كاليفورنيا على مدار الأيام الماضية.

وتجتذب مدينتا ماليبو وكالاباساس فى ولاية كاليفورنيا النجوم من أمثال باربرا سترايسند وتوم هانكس وبريتنى سبيرز، وكيم كاردشيان، وليدى جاجا للسكن بحثا عن إطلالة على المحيط وابتعاد عن الضجيج إلا أن حريق الغابات الذى اجتاح المنطقة دفع الكثير من المشاهير لترك منازلهم هناك.