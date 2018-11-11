شاهد في دقيقة.. أبرز حوادث إطلاق النار الدموية في الولايات المتحدة

كتبت ريم عبد الحميد

تفاقمت حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة فى الآونة الأخيرة، وبحسب أحدث الإحصائيات شهد عام 2018 فقط وقوع 307 أحداث، أسفرت عن مصرع 328 شخصا على الأقل.

نوفمبر 2018

قتل جندي مارينز سابق 12 شخصا في إطلاق نار داخل حانة بلوس أنجلوس

أكتوبر 2018

أطلق روبرت باور النار على مصلين بمعبد يهودي في بنسلفانيا وسقط 11 شخصا

فبراير 2018

قتل 17 شخصا في إطلاق نار داخل مدرسة باركلاند الثانوية بفلوريدا على يد طالب

نوفمبر 2017

أطلق ستيفين بادوك النار على حشد في حفل موسيقيي بكاليفورنيا وسقط 58 شخصا

نوفمبر 2017

قتل 26 شخصا في إطلاق نار على كنيسة بولاية تكساس على يد جندي سابق

يونيو 2016

فتح عمر متين، النار في ملهى ليلي للمثليين بفلوريدا وقتل 49 شخصا

2015

قتل 14 شخصا في سان برناردينو عندما فتح سيد رضوان فاروق النار على موظفين

2012

قتل 27 شخصا في إطلاق نار على مدرسة ساندي هوك في ولاية كونتيكت

2009

أطلق ميجور في الجيش الأمريكي النار في قاعدة فورت هود بولاية تكساس وقتل 13 شخصا

2009

قتل 13 شخصا في إطلاق نار على مركز للمهاجرين بنيويورك قبل أن ينتحر الجاني