شاهد في دقيقة.. أبرز حوادث إطلاق النار الدموية في الولايات المتحدة

تفاقمت حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة فى الآونة الأخيرة، وبحسب أحدث الإحصائيات شهد عام 2018 فقط وقوع 307 أحداث، أسفرت عن مصرع 328 شخصا على الأقل.
نوفمبر 2018
قتل جندي مارينز سابق 12 شخصا في إطلاق نار داخل حانة بلوس أنجلوس
أكتوبر 2018
أطلق روبرت باور النار على مصلين بمعبد يهودي في بنسلفانيا وسقط 11 شخصا
فبراير 2018
قتل 17 شخصا في إطلاق نار داخل مدرسة باركلاند الثانوية بفلوريدا على يد طالب
نوفمبر 2017
أطلق ستيفين بادوك النار على حشد في حفل موسيقيي بكاليفورنيا وسقط 58 شخصا
نوفمبر 2017
قتل 26 شخصا في إطلاق نار على كنيسة بولاية تكساس على يد جندي سابق
يونيو 2016
فتح عمر متين، النار في ملهى ليلي للمثليين بفلوريدا وقتل 49 شخصا
2015
قتل 14 شخصا في سان برناردينو عندما فتح سيد رضوان فاروق النار على موظفين
2012
قتل 27 شخصا في إطلاق نار على مدرسة ساندي هوك في ولاية كونتيكت
2009
أطلق ميجور في الجيش الأمريكي النار في قاعدة فورت هود بولاية تكساس وقتل 13 شخصا
2009
قتل 13 شخصا في إطلاق نار على مركز للمهاجرين بنيويورك قبل أن ينتحر الجاني
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