شاهد فرحة محمود ياسين التهامى بالموافقة على مشروع قانون نقابة الإنشاد الدينى

كتب محمد رضا

عبر المنشد الشيخ محمود ياسين التهامى، عن فرحته بعد الموافقة المبدئية للجنة الدينية بمجلس النواب على مقترح مشروع قانون إنشاء نقابة الإنشاد الدينى، حيث قال "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. تمت الموافقة على مقترح قانون نقابة الإنشاد الدينى، باللجنة الدينية بمجلس النواب".

وأضاف محمود ياسين التهامى "كل الشكر والتقدير للسادة الأفاضل شيخى فضيلة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، وشيخى صاحب الفضيلة والداعم الأول لنقابة الإنشاد والمنشدين، مولانا الدكتور أسامة السيد الأزهرى، وكيل اللجنة الدينية، وجميع أعضاء اللجنة الدينية، وأخص بالشكر الدكتورة إيناس عبدالدائم وزيرة الثقافة، ولا أنسى مجهود النائب المحترم رياض عبد الستار، المتقدم بالمشروع، والسادة الأعضاء الممثلين لوزارة العدل، ووزارة التخطيط، ووزارة الثقافة، ووزارة المالية، والشكر الأول والأخير لله وحضرة النبى صَل الله عليه وسلم".



محمود ياسين التهامى والنائب أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية

ويذكر أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وافقت خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء نقابة للإنشاد الدينى، المقدم من النائب رياض عبد الستار، و60 نائبا آخرين، كما حضر الاجتماع المنشد الشيخ محمود ياسين التهامى، وعدد من المنشدين وممثلى وزارات العدل والتخطيط والثقافة.



محمود ياسين التهامى وأعضاء اللجنة الدينية فى البرلمان

وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أخذ رأى الوزارات المعنية وهى ( التخطيط والثقافة والمالية)، وتم سماع الرأى المبدئى لاعضاء اللجنة وذوى الاختصاص، وبعد الدراسة المستفيضة تم أخذ الموافقة المبدئية على مشروع القانون، حيث لم توجد أى اعتراصات من أعضاء اللجنة ولا من الجهات التنفيذية، مضيفًا أنه سيتم النظر فى مواد مشروع القانون فى جلسات لاحقة تحددها اللجنة حسب ترتيب مشروعات القوانين الموجودة.

من جانبه، قال النائب رياض عبد الستار، مقدم مشروع قانون إنشاء نقابة للإنشاد الدينى، إنه يجب أن تكون هناك نقابة مستقلة للإنشاد الدينى للمنشدين والمبتهلين، فالإنشاد الدينى له باع طويل ودور رائد فى المجتمع المصرى، مضيفا: "ونحن فى أمس الحاجة للإنشاد الدينى الصوفى المعتدل الوسطى، وفكرة إنشاء نقابة مستقلة للإنشاد الدينى مهمة لتعنى بمواجهة الأفكار المتطرفة والإرهاب من خلال الإنشاد الدينى".