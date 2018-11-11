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سيدة من الشرقية تشكر رئيس الوزراء بعد تدخله لعلاج حفيدتها

الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:29 ص
سيدة من الشرقية تشكر رئيس الوزراء بعد تدخله لعلاج حفيدتها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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بعد الاستجابة السريعة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمناشدة سيدة مسنة، كانت قد ناشدته، أثناء زيارته الميدانية الأخيرة لمحافظة الشرقية، بعلاج حفيدتها إبنه أحد شهداء الوطن، والتى كانت تعانى من مرض فى العظام، حيث وجه مدبولى على الفور باتخاذ اللازم .

حرصت السيدة على القدوم لباب مجلس الوزراء اليوم الأحد، لتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، على وقوفهم بجانب حفيدتها، بعد أن تم إجراء العملية للفتاة واتخاذ اللازم، ودعت السيدة لكلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء متمنيه من الله أن يوفقهما .

كانت سيدة قد استوقفت  رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أثناء جولته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الشرقية منذ ما يقرب من أسبوعين، وطالبت بعلاج حفيدتها التي تعاني من مرض العظام الزجاجى، وتحتاج لإجراء عملية جراحية وتركيب مسمار نخاعى بالقدم اليمنى، وعلى الفور كلف رئيس الوزراء الدكتور خالد عبدالبارى رئيس جامعة الزقازيق بتقديم اللازم.

 

 

 

 

 


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