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سياسى لبنانى: حسن نصر الله أخطأ بالاستعلاء على اللبنانيين ومحاولة الإطاحة بالدستور

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:19 م
سياسى لبنانى: حسن نصر الله أخطأ بالاستعلاء على اللبنانيين ومحاولة الإطاحة بالدستور حسن نصر الله الأمين العام لحزب الل
بيروت /أ ش أ/
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أكد رئيس حركة الاستقلال فى لبنان النائب ميشال معوض، أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ارتكب خطأ كبيرا فى الكلمة التى ألقاها أمس، حين حاول الاستعلاء على اللبنانيين وخصوصا قيادات الدولة والمقامات الدينية.

وأشار النائب معوض – فى تصريح له مساء اليوم – إلى أن نصر الله يُخطئ إذا كان يسعى للإطاحة بالدستور اللبنانى ومبدأ الشراكة الحقيقية بين مختلف القوى السياسية، مشددا على أنه لا أحد يملك الحق فى أن يفرض رؤيته على الآخرين.

وأضاف: "كما يخطئ نصر الله بإعطاء الأولوية لحساباته الإقليمية على حساب لقمة عيش اللبنانيين واقتصادهم. لبنان سيبقى بلد العيش المشترك والمناصفة والشراكة والتوازن".

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، شن هجوما عنيفا على عدد من القوى السياسية الفاعلة والقيادات الدينية فى لبنان خلال خطاب تلفزيونى له بالأمس، مؤكدا أن الحزب لن يسمح بتشكيل الحكومة – حتى ولو استغرق الأمر سنوات - إلا بعد أن يتم تمثل حلفاؤه من النواب عن الطائفة السُنّية من فريق 8 آذار السياسي، خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل (الممثل السياسى للطائفة السُنّية فى لبنان) الذى يتزعمه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مشددا على أن مصير لبنان "مرهون بقرار هؤلاء النواب السُنّة الستة".

 


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سياسى لبنانى

حسن نصر الله

اللبنانيين

الإطاحة بالدستور




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