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سلطات المطار تستقبل 9 حالات مرضية قادمة من اليمن للعلاج بالقاهرة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 10:41 م
سلطات المطار تستقبل 9 حالات مرضية قادمة من اليمن للعلاج بالقاهرة مطار القاهرة
كتب - محمد طنطاوى
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استقبلت سلطات مطار القاهرة الدولى 9 حالات مرضية قادمة من اليمن للعلاج بمستشفيات القاهرة والتى تعانى الإصابة بكسور وشروخ وحروق وغيبوبة وإجراء عمليات مختلفة، حيث تم تجهيز فرق طبية متخصصة ونقل الحالات المرضية إلى أحد المستشفيات الخاصة.

 

وقالت مصادر طبية بالمطار: وصل على الطائرة اليمنية القادمة من صنعاء، 9 حالات مرضية ليمنيين من أعمار مختلفة بهم حالات تحتاج لعلاج من أمراض وكسور وشروخ وحروق وإجراء جراحات مختلفة وغيبوبة، وتم الاستعانة بـ 9 سيارات اسعاف من المطار، وتم تشكيل فريق من إسعاف المطار تحت اشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف تولى إنزال الحالات المرضية من الطائرة على موقع 9 بأرض المهبط، وإنهاء إجراءات وصولهم من الصالة، وخروجهم من المطار ونقلهم إلى المستشفى لعلاجهم.

 


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