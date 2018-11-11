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سلطات المطار تتسلم جثمان مواطن من العاملين بالسعودية

الأحد، 11 نوفمبر 2018 09:27 م
سلطات المطار تتسلم جثمان مواطن من العاملين بالسعودية مطار القاهرة
كتب - محمد طنطاوى
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استقبلت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي جثمان مواطن مصري قادم من المملكة العربية السعودية حيث أشرفت سفارة مصر بالرياض على نقل الجثمان وإنهاء إجراءات سفره حتى وصوله المطار.
 
وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي أن جثمان المواطن  "صبحى م ي ”، 51 عاما وصل علي متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية القادمة من الرياض، وأفادت التقارير الطبية المصاحبة للجثمان ان الوفاة نتجت عن إصابته بهبوط حاد في السكر والدورة الدموية.  
 
وقامت سلطات الحجر الصحى بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين بالإشراف على اجراءات وصول الجثمان وإنهاء إجراءات الإفراج عنه وتم تسليم الجثمان الى ذويه لدفنه.
 
 
 
 

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