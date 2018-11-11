سقوط طالبان وعامل وراء سرقة مشغولات ذهبية ومحتويات شقة طبيب فى الساحل

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ بالساحل، القبض على 3 أشخاص، وراء سرقة شقة طبيب بمنطقة الساحل، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء تواجد الخدمات الأمنية، من مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ، والمعينين خدمة كمين السماد، دائرة قسم شرطة الساحل، وتمكنوا من ضبط "عبد الله.ح.م" 18 سنة طالب، و"فارس.ى. ف" 19 سنة طالب، و"محمود.ع.أ" 20 سنة، عامل، اثناء استقلالهم احدى سيارات الأجرة وبحوزتهم مشغولات ذهبية "خاتم وغويشة وانسيال" وجهاز كمبيوتر -1100 جنيه – 39 ريال سعودى – 235 درهم امارتى-130 ألف دينار عراقى – 3 جهاز اى باد – 2 كاميرا تصوير – شاحن – سماعة – ساعة يد" وجميعهم مجهولة المصدر.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة قطور فى الغربية، من خلال "التسلق"، وأضافوا بأنهم كانوا فى طريقهم للتصرف فيها بالبيع جارى التوصل للمجنى عليه واستدعائه، وأمكن تحديد المجنى عليه "طه.ح.ب" 41 سنة، طبيب جارى استدعائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.