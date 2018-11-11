video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 11 نوفمبر 2018 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط طالبان وعامل وراء سرقة مشغولات ذهبية ومحتويات شقة طبيب فى الساحل

الأحد، 11 نوفمبر 2018 12:55 م
سقوط طالبان وعامل وراء سرقة مشغولات ذهبية ومحتويات شقة طبيب فى الساحل المتهمين بسرقة شقق سكنية فى الساحل
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

ألقى رجال مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ بالساحل، القبض على 3 أشخاص، وراء سرقة شقة طبيب بمنطقة الساحل، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء تواجد الخدمات الأمنية، من مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ، والمعينين خدمة كمين السماد، دائرة قسم شرطة الساحل، وتمكنوا من ضبط "عبد الله.ح.م" 18 سنة طالب، و"فارس.ى. ف" 19 سنة طالب، و"محمود.ع.أ" 20 سنة، عامل، اثناء استقلالهم احدى سيارات الأجرة وبحوزتهم مشغولات ذهبية "خاتم وغويشة وانسيال" وجهاز كمبيوتر -1100 جنيه – 39 ريال سعودى – 235 درهم امارتى-130 ألف دينار عراقى – 3 جهاز اى باد – 2 كاميرا تصوير – شاحن – سماعة – ساعة يد" وجميعهم مجهولة المصدر.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة قطور فى الغربية، من خلال "التسلق"، وأضافوا بأنهم كانوا فى طريقهم للتصرف فيها بالبيع جارى التوصل للمجنى عليه واستدعائه، وأمكن تحديد المجنى عليه "طه.ح.ب" 41 سنة، طبيب جارى استدعائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على سائق بحوزته أموال مزورة أثناء شراء بضائع من كشك فى الزاوية

اخبار الحوادث

جريمة سرقة

امن القاهرة

النيابة العامة

شقة طبيب

اخبار مصر




لا تفوتك
تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

تعرف على إجراءات "الزراعة" لمواجهة بيع اللقاحات البيطرية المغشوشة × 10 معلومات

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

طارق شوقى يوضح حقيقة حديثه عن إلغاء مجانية التعليم

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

سياحة المؤتمرات "الجوكر" الغائب عن الخريطة السياحة المصرية.. إسبانيا تكسب مليارات سنويا بالاجتماعات الدولية.. "شرم الشيخ" قادرة على المنافسة عالميا.. وخبراء: نمتلك المقومات الطبيعية والتجهيزية ونحتاج خطة تسويق

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى فى ندوة" اليوم السابع" :أسعى لنقل المهرجان للعالمية.. لو لم أشعر بفارق ملموس سأنسحب.. ليلوش قال لى: "آجى اتشتم ليه مش عايز وجع دماغ"..و هناك تربص بالمهرجان

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

السيتى يستضيف مانشستر يونايتد فى قمة التلميذ والأستاذ

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

صور.. فنانون ورياضيون اشتركوا فى عشقهم للكلاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة