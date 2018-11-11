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مع طلبة المدرستين الألمانية والفرنسية بالقاهرة..

سفيرا فرنسا وألمانيا يتحدثان حول مئوية هدنة الحرب العالمية الأولى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:44 ص
سفيرا فرنسا وألمانيا يتحدثان حول مئوية هدنة الحرب العالمية الأولى لقاء السفيرين الألمانى والفرنسى
كتب محمد عبد العظيم
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شارك ستيفان روماتيه السفير الفرنسى فى القاهرة، ويوليوس جيورج لوي السفير الألمانى فى القاهرة، فى لقاء مع طلبة المدرستين الألمانية بالدقى والليسية الفرنسية بالقاهرة، وذلك للحديث حول مئوية هدنة 11 نوفمبر 1918 التى كتبت مشهد النهاية للحرب العالمية الأولى، بالإضافة إلى فتح حوار ثرى وبناء حول مفاهيم السلام والمصالحة وحول اوروبا.

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يذكر أنه فى مثل هذا اليوم قبل 100 عام، وُقعت الهدنة بين الحلفاء والإمبراطورية الألمانية في 11 نوفمبر 1918 في الساعة 5 صباحًا، والتى كان من أبرز بنودها نهاية القتال في الحرب العالمية الأولى، ودخلت حيز التنفيذ عند الساعة 11 صباحا، بعد 4 سنوات من القتال بين الدول المشاركة فيها.

لقاء السفيرين
 

 


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الحرب العالمية الاولى

سفير فرنسا بالقاهرة

سفير المانيا بالقاهرة

ذكرى الحرب العالمية الاولى




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