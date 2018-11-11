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سفر وعودة 938 مصريًا وليبيًا و232 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأحد، 11 نوفمبر 2018 05:02 م
سفر وعودة 938 مصريًا وليبيًا و232 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم البرى
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 938 مصريا وليبيا و 232 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 554 إلى الجانب الليبى، بينهم  234مصريا و520 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 184 بينهم 166 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 18 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 177 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 115 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 

 


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