video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 12:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سفارة موسكو لدى واشنطن تتابع ملابسات اعتقال الصحفى الروسى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:31 م
سفارة موسكو لدى واشنطن تتابع ملابسات اعتقال الصحفى الروسى عناصر من الشرطة الامريكية
واشنطن أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، الأحد، أنها تواصلت مع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن ملابسات حادث اعتقال الصحفى الروسى ألكسندر مالكفيتش فى مطار واشنطن.

وذكرت السفارة، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنها أرسلت طلبا للخارجية الأمريكية فيما يتعلق بملابسات ما ذكرته التقارير الإعلامية حول اعتقال ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالى للصحفى الروسى ألكسندر مالكفيتش فى مطار واشنطن.

وتشير بيانات إلى أن ألكسندر مالكفيتش زار الولايات المتحدة خلال فترة انتخابات التجديد النصفى التى أُجريت فى 6 نوفمبر الجاري، وسافر إلى ولاية ميريلاند حيث توجه إلى 3 مراكز للاقتراع ومقرات المرشحين من الحزب الجمهوري.


إضافة تعليق

سفارة موسكو

روسيا

واشنطن

اعتقال صحفى روسى




لا تفوتك
وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

وزير التموين: اتجاه لاعتبار من يتقاضى 7000 جنيه شهريا غير مستحق للدعم

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

صور.. السجن 3 سنوات لضابط مباحث المقطم و6 أشهر لأمين الشرطة فى قضية قتل عفروتو

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب.. طارق الزمر وعاصم عبد الماجد على رأس القائمة.. والمحكمة: أحيوا نشاط الجماعة الإرهابى ضد الدولة.. والجماعة الإسلامية عادت للعنف ونبذت وثيقة التسعينيات

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

الخطيب يبدأ ثورة التصحيح فى الأهلي بـ"كشف حساب" لقطاع الكرة بعد السقوط الأفريقى.. "بيبو" يناقش الجهاز الفنى فى أسباب ثلاثية رادس.. محاسبة الجهاز الطبى.. المجلس يرفض إقالة كارتيرون.. ومطالب بتغييرات فى التشكيل

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

تعرف على الظواهر الفلكية بسماء الوطن العربى فى نوفمبر × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة