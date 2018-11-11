سفارة موسكو لدى واشنطن تتابع ملابسات اعتقال الصحفى الروسى

واشنطن أ ش أ

أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، الأحد، أنها تواصلت مع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن ملابسات حادث اعتقال الصحفى الروسى ألكسندر مالكفيتش فى مطار واشنطن.

وذكرت السفارة، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنها أرسلت طلبا للخارجية الأمريكية فيما يتعلق بملابسات ما ذكرته التقارير الإعلامية حول اعتقال ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالى للصحفى الروسى ألكسندر مالكفيتش فى مطار واشنطن.

وتشير بيانات إلى أن ألكسندر مالكفيتش زار الولايات المتحدة خلال فترة انتخابات التجديد النصفى التى أُجريت فى 6 نوفمبر الجاري، وسافر إلى ولاية ميريلاند حيث توجه إلى 3 مراكز للاقتراع ومقرات المرشحين من الحزب الجمهوري.