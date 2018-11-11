سامح شكرى يلتقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين

كتب أحمد جمعة

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اليوم سامح شكرى وزير الخارجية، فى ختام زيارته للعاصمة البحرينية المنامة فى إطار أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى حرص فى بداية اللقاء على نقل تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكداً على اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة المتميزة والأخوية التى تجمع بين البلديّن والشعبين الشقيقيّن، ولما يربطهما من تاريخ مشترك ومصير واحد، ومعرباً فى ذات السياق عن تقدير مصر العميق حكومةً وشعباً للسياسات الحكيمة والمواقف المقدرة التى تتخذها المملكة لدعم أطر التضامُن والعمل العربى المشترك حفاظاً على الأمن القومي العربي وبما يرسخ دعائم الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما أكد وزير الخارجية شكري على دعم مصر لأمن واستقرار وعروبة الخليج العربي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى مجمل وتطورات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز آليات العمل المشترك بين البلديّن لتوحيد الصف العربي في مواجهة كافة التحديات، والتصدي لأية تدخلات خارجية وإقليمية تستهدف النيل من الأمن القومي العربي وما تبتغيه الشعوب العربية من العيش في سلام واستقرار ورخاء.