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زوج: أشقاء طليقتى تعدوا على بالضرب واقتحموا منزلى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:06 ص
زوج: أشقاء طليقتى تعدوا على بالضرب واقتحموا منزلى الأطفال والأب وزوجة الأب ونجلها اصغر
كتبت أسماء شلبى
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خلافات زوجية أنهت حياة الزوجين عمرو ناصف وزوجته تهانى بالطلاق 2012، وتحرير الزوج بلاغا أمام قسم الهرم -على حد وصف الزوج - بسبب تعدى أشقاء زوجته عليه بالضرب واقتحام منزله ردا على مشادة كلامية بين الزوجين لتركها المنزل دون علمه، وفق لشهود الواقعة.

وأضاف الزوج فى حديثه لـ"اليوم السابع": "أنه بعد الواقعة اصطحبها أشقاؤها خارج المنزل وبرفقتها الأولاد ولم تعد من حينها حتى اتمام الطلاق غيابيا، وحصولها على كافة حقوقها من مؤخر ونفقة متعة ونفقة صغار وقائمة منقولات، دون قيامى بالاستئناف على أى حكم رغم حصولى على تنازل رسمى بالقائمة وإقرارها بصحته لكونها لم تشارك فى أى جزء من المنقولات".

وأكد عمرو: "قمت بدفع قيمة قائمة المنقولات كاملة ووقعت بالاستلام وانقطعت الصلة تماما فيما بيننا ولم أر فيها أطفالى طوال 4 سنوات مع استمرارها برفع الكثير من الدعاوى ضدى وصلت إلى 23 دعوى منها السب والقذف والضرب والطرد من منزل الزوجية والتزوير.

وأضاف: "تزوجت للمرة الثانية 2015 ورزقنا بطفل وفوجئت بطليقتى تتصل بى وتطلب منى مساعدتها فى تربية أبناءنا مدعية أن النفقة لا تكفيها، ووافقت على دعمها بمبلغ شهرى، بالإضافة لمبلغ النفقة مع التزامى بشراء ملابس الأعياد والصيف والشتاء والمدارس ومصروفات المدارس والعلاج، وقمت بالاشتراك فى نادى للأولاد ولها رغم تكلفة ذلك التى تعدت٢٠ ألفا.

وتابع: جاءت زوجتى لمحل إقامتى ومعها الأولاد وتركتهم فى مدخل العمارة واتصلت بي قائلة: "عيالك عندك ربيهم عشان أنا مش عارفة أربيهم"، وقمت بالتوجه لقسم شرطة الهرم لعمل محضر إثبات حالة حمل رقم 13890، اتفقنا على التوجه لمحكمة الأسرة لعمل تنازل عن الحضانة ولم نتمكن لعدم جواز ذلك لنقوم به بشكل ودى فى مكتب محاميها وبتوقيع الشهود وحصولها على مبلغ 50 ألفا على أن يتم كتابتها بالعقد تحت بند قيمة قائمة المنقولات رغم تسلمها لها.

وكانت الزوجة قد اتهمت زوجها بعدم الانفاق عليها وضربها وهو ما نشرته اليوم السابع في شكوى شابقة للزوجه.

 

 

اطفال الاسرة
اطفال الاسرة

 

الأطفال والأب وزوجة الأب ونجلها اصغر
الأطفال والأب وزوجة الأب ونجلها اصغر

 

الأولاد مع الأب وزوجته الجديدة
الأولاد مع الأب وزوجته الجديدة

 

اوراق خاصة بالطلاق
اوراق خاصة بالطلاق

 

جانب من الاوراق
جانب من الاوراق

 

محضر الطلاق
محضر الطلاق

 


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