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زعماء العالم فى باريس لإحياء مئوية هدنة الحرب العالمية الأولى

الأحد، 11 نوفمبر 2018 07:51 ص
زعماء العالم فى باريس لإحياء مئوية هدنة الحرب العالمية الأولى إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى
باريس (رويترز)
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ينضم إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون نحو 70 من زعماء العالم اليوم الأحد لإحياء الذكرى المئوية للهدنة التى وضعت نهاية للحرب العالمية الأولى ولتكريم ملايين الجنود الذين لاقوا حتفهم فى الصراع.

كان ذلك فى الساعة 11:00 صباحا يوم 11 نوفمبر تشرين الثانى عام 1918، عندما صمت صوت المدافع على الجبهة الغربية، فى إعلان لنهاية صراع استمر أربع سنوات وأودى بحياة 10 ملايين مقاتل وملايين المدنيين.

وبعد مرور 100 عام، سيقدم ماكرون التحية لهؤلاء الجنود وعائلاتهم فى خطاب يلقيه عند قوس النصر الذى شيده الإمبراطور نابليون فى عام 1806، حيث دفن الجندى المجهول الذى يرمز لقتلى الحرب العالمية الأولى.

وسيكون الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسى فلاديمير بوتين ضمن عشرات الملوك ورؤساء الدول والحكومات المقرر أن يحضروا المراسم قبل مأدبة غداء مع ماكرون فى قصر الإليزيه.

وفى إظهار نادر لعواطف الزعماء، تشابكت أيدى ماكرون وميركل أمس السبت خلال احتفال مؤثر بذكرى توقيع الهدنة التى أنهت الحرب.

وخلال مراسم اليوم الأحد، سيقرأ طلاب المدارس الثانوية باللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية شهادات كتبها جنود فى 11 نوفمبر تشرين الثانى عام 1918، مع سريان وقف إطلاق النار.

كان الصراع أحد أكثر الصراعات دموية فى التاريخ وقد أعاد صياغة سياسات أوروبا وتركيبتها السكانية. غير أن السلام لم يدم طويلا وبعد 20 عاما غزت ألمانيا النازية جيرانها.

 


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