رابطة العالم الإسلامى تفتتح مركز "طوارئ" الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية

جدة (أ ش أ)

افتتح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، اليوم الأحد، مركز "طوارئ " الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية بمقر الهيئة فى مدينة جدة، الذى سيقدم آخر المستجدات والتقارير التى تصدر من الجهات المتخصصة؛ مثل مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، واستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من مخاطر الكوارث، ومصادر الوكالات العاملة فى قطاع الطوارئ.

وصرح الأمين العام للهيئة التابعة لرابطة العالم الإسلامى، الدكتور عبد العزيز سرحان خلال الافتتاح، بأن المركز يهدف إلى جعل الهيئة مرجعيةً للأعمال الإنسانية، والاختيار الأول للمانحين، وتنفيذ برامج ومشروعات تنموية وذلك من خلال رصد الحالات الطارئة، وتقويم الاستجابة فى تخفيف حدة الأزمات والكوارث على المجتمعات المتضررة فى القطاعات الرئيسية للطوارئ.

وأوضح فى تصريحاته التى بثتها وكالة الأنباء السعودية، أن المركز اشترك فى مراصد الإنذار، وأنه سينشئ قاعدة بيانات عن العمل فى حالات الطوارئ لكل مكتب؛ مما يسهل متابعة ارتباط المكتب الخارجى مع الجهات التى توفر المعلومات عن الكوارث، وسيُرسل فريق الطوارئ "التطوعى "لرصد وتقويم الاحتياجات، ومساندة المكتب فى إعداد خطة الاستجابة الطارئة.

ونوه فى هذا الصدد بالخطوات المهمة للهيئة فى خدمة المتضررين والمحتاجين فى جميع أنحاء العالم، مع مراعاة توفير المساعدة الإنسانية للمستفيد بغض النظر عن الانتماء العرقى أو الدينى.