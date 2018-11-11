رئيس وزراء سنغافورة يقترح إجراء انتخابات عامة مبكرة العام المقبل

سنغافورة (أ ش أ)

اقترح رئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج اليوم الأحد، أن يتم إجراء انتخابات عامة مبكرة العام المقبل، أى قبل أكثر من عام من موعد انتهاء ولاية حكومته، وذلك وسط قلق حول الاقتصاد بسبب توترات التجارة العالمية.

وقال لى- خلال مؤتمر لحزب العمل الشعبى الحاكم- أن هذا قد يكون المؤتمر الأخير للحزب قبل الانتخابات العامة القادمة، مضيفا أن اللجنة التنفيذية المركزية الجديدة ستقود الحزب إلى المرحلة النهائية استعدادا لوضع سجل الحزب أمام الناخبين.

وقد تم اليوم الأحد، انتخاب لجنة تنفيذية مركزية جديدة، ضمت وزراء شباب يطلق عليهم اسم قادة الجيل الرابع، والذين سيختارون من سيخلف رئيس الوزراء الحالي.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية أن حزب العمل الشعبى سيطر على سياسات سنغافورة على مدى العقود الخمسة الماضية منذ استقلال البلاد، مشيرة إلى أنه فاز بكل الانتخابات بأغلبية كبيرة ولا يواجه أى تحد حقيقى لسلطته.

وأضافت الشبكة الأوروبية أن "لى"- وهو الابن الأكبر للزعيم المؤسس لسنغافورة "لى كوان يو"- أعرب عن استعداده التنحى عن منصبه خلال العامين المقبلين، ولكن لم يتم اختيار خليفة واضح من مجموعة من الوزراء الشباب المكلفين باختيار قائد من صفوفهم.

يشار إلى أن البنك المركزى السنغافورى قد حذر- فى وقت سابق- من أن الخلاف التجارى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية من المحتمل أن يضر باقتصاد البلاد.