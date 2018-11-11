رئيس وزراء الهند يشيد بدور جنود بلاده فى الحرب العالمية الأولى

نيودلهى(أ ش أ)

أشاد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى اليوم الأحد بالدور الذى قام به جنود بلاده فى الحرب العالمية الأولى، وتعهد- فى ذكرى مرور مائة عام على نهاية هذه الحرب- بالعمل على القضاء على أسباب الحروب.

وقال مودى- حسبما نقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية- "اليوم ونحن نحتفل بمرور مائة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى المروعة.. نؤكد التزامنا بالسلام العالمى ونتعهد بالعمل من أجل تعزيز جو من الانسجام والأخوة حتى يختفى درب الموت والدمار الذى تسببه الحروب"، وذلك فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وأضاف "تتذكر الهند جنودها الشجعان الذين قاتلوا فى الحرب العالمية الأولى.. ولم تكن الهند متورطة فى هذه الحرب مباشرة إلا أن جنودها خاضوها فقط من أجل قضية السلام".

يشار إلى أن ما يقرب من 1.5مليون جندى هندى قد شاركوا فى الحرب العالمية الأولى وقتل الآلاف منهم خلالها.

ويجتمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة- من بينهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب- فى فرنسا اليوم للمشاركة فى فعاليات إحياء ذكرى مرور مئة عام على نهاية الحرب العالمية الأولى.