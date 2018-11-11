رئيس هيئة جودة التعليم لـ "الطلاب": انتهزو فرصة اهتمام الرئيس بالشباب

كتب محمود طه حسين

تفقدت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد - بمجلس الوزراء مدرستى مصطفى كامل، الصناعية الثانوية بنات وجمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الإسكندرية لمتابعة سير أعمال المراجعة والتقويم الشامل من قبل فريق الزيارة الخارجية بالهيئة.

ووجهت الدكتور يوهانسن خلال اجتماعها بفرق الزيارة ضرورة الاهتمام بالفاعلية التعليمية ومخرجات التعليم ومستوى الطالب والأنشطة والتأكيد علي أهمية الاستماع للطلاب والطالبات وإلى أراءهم فيما يخص جودة التعليم٬ وعلى دور الهيئة كونها شريك رئيسى فى تطوير التعليم وضمان جودته وليس التفتيش على المؤسسات التعليمية.

تأتى هذه الزيارة فى مقدمة المجموعة لزيارات المراجعة والتقويم الثانية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2018 – 2019 لقياس نظم جودة التعليم من خلال فرق المراجعة الخارجية التابعة للهيئة.

وصرحت يوهانسن عيد بأن التعليم أصبح القضية الأكبر في مصر وعلي رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي٬ فقد أصبح لمصر الآن رؤية واضحة للتعليم وخطط مدروسة وللتعليم الفني اهتمام خاص لارتباطه المباشر بخطط مصر الاستثمارية في جميع القطاعات فالتعليم الفني القاطرة الحقيقة للتنمية.

وأوضحت يوهانسن عيد أن التعليم الفني يشهد تطور غير مسبوق من خلال الانفتاح علي التجارب العالمية في دولة ألمانيا وإيطاليا وغيرهم وان الاتفاقات التي اقامتها الحكومة المصرية في الفترة السابقة والتوأمة التي ابرمتها الهيئة مع الاتحاد الاوروبي لخير دليل علي هذا التطور٬ وأن الهيئة بصدد إعداد الوثيقة الثانية من معايير اعتماد التعليم الفني بالشراكة مع الجهات المعنية.

وأكدت يوهانسن ان المستفيد الأول من انش5اء الإطار الوطني للمؤهلات المصرية ومقارنته بالإطار الاوروبي هو خريجي التعليم الفني٬ كخطوة هامة في سبيل الاعتراف بالمؤهلات المصرية وفتح أسواق عمل خارجية للخريجين وتمكينهم من الانتقال السلس بين أنواع التعليم المختلفة والاعتراف بالمهارات والخبرات.

وذكرت يوهانسن أن نظرة المجتمع لخريجي التعليم الفني من أكبر العقبات التي تخطتها الدول المتقدمة والتي اعتمدت علي التخصصات المختلفة للتعليم الفني وكانت أساسا قويا للبناء والتقدم في العالم لتصبح بعدها دول صناعية كبري تجوب منتجاتها العالم.

وقالت يوهانسن للطلاب اثناء طابور الصباح بان انتهزوا الفرصة غير المسبوقة باهتمام الرئيس بالتعليم وجودة مخرجاته٬ والشباب وتنميتهم وتمكنيهم من أدوات العمل في المستقبل٬ وللمعلمين اصنعوا جيل فني مدرب واعي يعي حجم مسئولية تطوير مصر في كافة المجالات فالشباب هم المستقبل الحقيقي لمصر.

ورافق رئيس الهيئة في الزيارة الدكتور علاء عبد الغفار النائب لشئون التعليم قبل الجامعي٬ الاستاذة ألفت فرغلي رئيس الادارة المركزية للتخطيط والجودة بوزارة التربية والتعليم، وآمال عبدالظاهر مدير المديرية بالإسكندرية٬ ونجلاء سليم مدير إدارة الجودة بالمديرية٬ بالإضافة لأعضاء المكتب الفني بالهيئة